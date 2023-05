Elérkezett a jó idő, de „Nincs egy Göncöm sem” – állapotra kínált megoldást szombaton a Pontközpont a Gardróbvásárral. Föl lehetett frissíteni a ruhatárat és inspirálódni a különböző ruhákból, kombinációkból, egy nagyon kellemes társaságban a szombat reggeli kávé előtt, után vagy helyett. Egy kiváló csajos program a barátnőknek, az anya-lánya párosoknak vagy éppen bevásárlás közben, a hétvége kezdetén.

Igény volt rá

Ásztai Lili ötletgazdát már régóta foglalkoztatta az ötlet, mert magán is tapasztalta, hogy „nekünk nőknek sok ruhánk van, de nem akarjuk elajándékozni vagy elpazarolni őket és sokszor nincs is idő lefotózni azokat és mondjuk feltenni a netre. Sokan jelezték felém, hogy lenne igény egy ilyen típusú börzére. A Pontközpont pedig minden ilyen új és hasznos kezdeményezés mellé oda áll, így engem is támogattak”-mondta. Elkezdte hirdetni az eseményt és valóban azzal szembesült, hogy nagy rá az igény itt Miskolcon. Lili kiemelte, viszont az kritérium volt, hogy csak jó állapotú, márkás, mosott, vasalt ruhák kerülhetnek a börzére.

Fotó: Póczos Nikolett

„Előzetesen fotókat is kértem a ruhákról, hogy lássam, hogy milyen stílusú ruhák lesznek. Itt olyan kincsekre lehet lelni, mint a turiban, de jobb minőségben és jobb állapotban. Nagyon drágák ma már az új ruhák, amit nem mindenki engedhet magának, de itt olyan kincsekre lelhet, amit a tulajdonosa csak párszor viselt, de mégis mivel nem lett kedvenc, ezért jóval olcsóbban túl is ad rajta. Sokszor még az árcédula is rajta van a darabokon. És emellett pedig fontos, hogy legyünk tudatosak, ne dobjuk ki, mert másnak a hasznos lehet és egy jó kis közösség épül”- mondta az ötletgazda.

Saját termékekkel is

Horvárh-Burányi Georgina azért jött, mert nagyon sok olyan ruhája van, ami csak a szekrényben pihent és pont kapóra jött neki ez a rendezvény.

„Vannak olyan ruhák, amiket most hoztam, hogy egyszer sem volt rajtam vagy vannak ingek, amiket régebben hordtam, szerettem, de már nem nyúlok értük a szekrénybe, mert változott a stílusom, de hátha vannak olyan lányok, akiknek pedig pont jól jön”-mondta. Georgina először vesz részt a börzén és amikor beárazta a darabokat figyelembe vette, hogy milyen márkájú a darab és hányszor viselte.

Marosváry-Kramcsák Enikő illusztrátor, designer pedig saját illusztrációival ellátott, intenzív színvilágú, egyedi tervezésű párnahuzatokat, neszeszereket és noteszek vitt a börzére. „Ez egy jó terep nekem, hogy meglássam hogyan fogadják a munkáimat az emberek, most használati tárgyakon alkalmazom a motívumaimat, melyeket nemrég kezdtem el, így kíváncsi is vagyok a fogadtatásra”-mondta a disegner.