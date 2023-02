Szombaton már reggel 8-kor elkezdődött a népszerű ingyenes fesztivál és borkóstoló Tokajban, a Prés udvarban, amelyet a Tokaj Kincsei Egyesület szervezett a helyi nyitott pincék bevonásával. A látványos disznófeldolgozás mellett hamisítatlan disznótoros finomságok, forralt bor, szabolcsi házi pálinkák és tokaji borok várták egész nap az ínyenceket a negyedik alkalommal megrendezett eseményen. A főszerepben ismét a gasztronómia állt, kisebb vásári forgataggal, ahol a házi sajtok, tepertő és a különböző ízű kürtőskalácsok közül is lehetett válogatni. A jó hangulatról a mulatós zenék után a Czabányi Attila Akusztik gondoskodott. Azoknak pedig, akik ott alvós bulit terveznek DJ Shepherd kínál szórakozási lehetőséget este nyolctól a Prés Borbárban.

Falatozás mulatós zenével

– Először 2018-ban rendeztük meg ezt a gasztronómiai fesztivált, de akkor más helyszínen a főtér környékén. Már rögtön első alkalommal nagy volt az érdeklődés, körülbelül kétszáz-háromszáz résztvevővel. A koronavírus miatt két évet ki kellett hagynunk, tavaly pedig egy parkolóban tudtuk megtartani az eseményt kisebb létszámmal, disznófeldolgozás nélkül. A pandémia óta ez az első év, hogy újra nagyobb szabású rendezvényt szervezhettünk – mondta a helyszínen Kerekes Sándor szervező, a Tokaj Kincsei Egyesület elnöke. – A disznót pénteken a vágóhídon vágták le és perzselték meg. Ma a két féldisznó feldolgozásán van a hangsúly. Zenei programot, egy akusztikus koncertet csak 13 órától terveztünk. Viszont hagymás vért már fél 10-től lehetett fogyasztani. A program része a tepertősütés és a hurkatöltés, amit a látogatók is kipróbálhattak. A délben kezdődő ebéd alkalmával orjalevest, hurkát, kolbászt, toroskáposztát és csülökpörköltet szolgáltunk fel. Az volt a célunk, hogy az emberek tudjanak jóízűen falatozni és beszélgetni, halk mulatós zene mellett. Többségében nagyvárosi kirándulók, de néhány helyi is benézett az eseményre. Mivel ilyenkor nincsenek más nagyobb rendezvények, jelentős volt az érdeklődés, hiszen ki vannak éhezve az emberek a találkozásra és a gasztro programokra.

Rengeteg kolbász készült

Saját szemünkkel is megtekintettük a disznófeldolgozást.

– Körülbelül két hetente van egy disznó-, vagy marhavágás, amiben részt veszek. Jártam a mikóházai gasztronómiai fesztiválon is, ahol körülbelül ötezer ember fordul meg. Múlt héten 430 kilós disznót vágtunk le, amiből 140 kilogramm kolbász készült – árulta el Popik Attila böllér. – Úgyhogy a mai, aminek elkezdtem a feldolgozását, nem számított nagynak. Egy ilyen munka legalább két napig tart, mert nem szeretem elkapkodni. Reggel leszedtem a kolbászba, hurkába való részeket, aztán kezdődhetett a töltés, amihez már kaptam segítséget.

Tokaj kedvelt célpont

Bár meglehetősen hideg volt, de sokan ennek ellenére útnak indultak, hogy részt vehessenek a tokaji disznótoron.

– Nyíregyházáról érkeztünk a barátnőmmel vonattal, mert megláttuk a Facebook-on, hogy lesz ez a program és jó időt igértek. Szeretjük a disznótoros ételeit és kíváncsiak voltunk a kirakodóvásár érdekességeire és, hogy milyen finomságokat lehet kipróbálni – fejtette ki Élesné Körei Ágnes. – A kedvencem a sült hurka és kolbász, de a hagymás vér is ízlett, amit most kóstoltam. Tokajba máskor is szívesen ellátogatunk. Jártunk már több fesztiválon, például az őszi szüreti felvonuláson és hangversenyeken is. Szeretünk kirándulni, megmásztuk a Tokaj-hegyet és tavaly részt vettünk a környéken hóvirág túrán. Ez most a beavató, mert márciusban készülünk a Sóstói Múzeumfaluba Nyíregyházán.