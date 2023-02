A dél-borsodiak élvonalbeli labdarúgója a különlegességek embere. A hajdani jugoszláv fővárosban született, a harmincéves belgrádi csatárt azonban napjainkban már szerb állampolgárként jegyzik. Száznyolcvanhét centiméteres, a matyóföldieknél pedig a 9-es számú mezt „bitorolja”.

Drazsé mindig változtat

Az MZSFC-nél 2018–19-ben már szerepelt, aztán a kínai Csangcsunba tette át a székhelyét, majd a DVTK tagja lett, 2021-ben pedig visszatért a fürdővárosba, és pénteken este két pluszponthoz segítette alakulatát. A 19. forduló keretében egy egyre állt a Mol Fehérvár FC elleni hazai meccsük, amikor a játékvezető a 93. percben 11-est ítélt a javukra.

A társai által csak Stefánnak hívott futballista volt az ítélet-végrehajtó, és bevágta a labdát a hálóba, így már nyolc találatnál tart, és holtversenyben az ötödik helyen áll a góllövőlistán. A támadó arról is elhíresült, hogy remek az időérzéke, gyakran szerez találatot a találkozók elején vagy végén.

A már említett múlt hétvégi büntetője mellett a Paksi FC elleni összecsapásukon az 1., az Újpest FC-vel szembeni fellépésükön pedig nyomban a szünet után, vagyis a 46. percben vette be a ketrecet.

– Pályafutásom során még soha nem lőttem büntetőt az utolsó pillanatban, vagy a ráadás ráadásában – mondta lapunknak „Drazsé”, mert a kisvárosi szurkolók közül sokan így becézik. – A hajrák mellesleg mennek nekem, a diósgyőri stadionavatón a 88. percben találtam be, nem is olyan régen pedig a Ferencváros hálóját a 83. minutában vettem be 11-esből, és ezeket a találkozókat is hoztuk. Ami pedig a büntetőket illeti: annak érdekében, hogy ne tudjanak kiismerni, mindig változtatok. Amikor pár napja ismét rúghattam egyet, nagy nyomás nehezedett rám. A Mol Fehérvár FC játékosai ugyanis nemes egyszerűséggel elkezdtek zrikálni, egy emberként azt fújták, hogy „kihagyod, elrontod, úgyis elhibázod...”, de nem tettem meg nekik ezt a szívességet, és fontos egységekhez juttattam együttesünket.