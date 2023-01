Cseppet sem kellemes kalandok után került egy vörös vércse a Mályi Madármető Állomásra. A természetvédők így számoltak be a különös esetről:

„Vörös vércsét mentettünk a napokban. Egy bőcsi szennyvíztelep ülepítőjébe esett bele pár nappal ezelőtt. Az ott dolgozók megtisztították a tollát, szabadon is engedték, de nem tudott rendesen repülni, így újra befogták. Annyira éhes volt már, hogy amikor elszállásoltuk, és meglátta az élelmet, minden félelmét félretéve azonnal elkezdett enni, ott előttünk. A vörös vércse gyakori a mentőállomásokon, de 99 százalékban áramütés és az ezekkel járó további sérülések miatt kerülnek be. Az áramütött madarak közül sok elveszti a szárnyát és a lábát, ezért örök életére gondoskodásra szorul. Sokkal ritkább az olyan eset, amikor a kismadarak nem áramütés miatt kerülnek be, hanem ilyen sajnálatos eset miatt. Ő most nagyon fáradt, nagyon kimerült, de ha erőre kap, akkor hamarosan szabadon tudjuk majd engedni. Addig mi vigyázunk rád kicsi madár”, fogalmaztak a természetvédők.

A várost is szereti

A vörös vércse legkülönbözőbb élőhelyeken, így a városokban is megtelepszik. Jellegzetes fészkelőhelyei a rétekkel, legelőkkel és más mezőgazdasági területekkel határos vagy azokban szigetszerűen elterülő ligetek, erdőfoltok, facsoportok és erdőszélek. Az összefüggő, zárt erdőségeket nem kedveli. Főként szarka, varjú és más nagyobb madarak elhagyott fészkeiben, illetve tág nyílású faodvakban költ. Gyakran fészkel magas löszpartok, sziklafalak, kőbányák és várromok üregeiben, valamint városokban magas épületek, különösen templomtornyok tetőzetében. A kiválasztott fészek vagy fészkelőüreg a legkülönbözőbb magasságokban lehet. Ha választhat, rendszerint a magasabbra épült fészkeket foglalja el, de költ öreg fák – különösen tölgy és fűz – alacsonyan fekvő üregeiben is. Ritkás, öreg, odvas fákból álló legelőerdőkben – rendszerint több párban is – előszeretettel költ együtt csókákkal, seregélyekkel, szalakótákkal és búbosbankákkal. Jellegzetes társfészkelője a számára kedvező fekvésű vetési varjú-telepeknek is.