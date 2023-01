Szombaton és vasárnap is várja a Bánkúti Síklub a sportolni vágyó vendégeket. A sípályák 9-16 óráig lesznek nyitva. Az C és a B felvonó is üzemel.

A síklub vezetői kérik a gépjárművel érkezőket, hogy lehetőség szerint a bánkúti parkoló után körülbelül 400 méterre található Csanálosi parkolót vegyék igénybe. Amennyiben erre már nincs lehetőség úgy a közlekedési szabályokat betartva, csakis Bánkútra érkezve a menetirány szerinti jobb oldalon szíveskedjenek parkolni. A másik oldalon tilos a parkolás, amit a táblák is jeleznek. Így biztosított lesz az esetlegesen kiérkező mentőautó szabad útvonala és a Bánkút után található NATO radarállomás biztonságos működése.