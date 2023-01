– Egyre változatosabb az idős­korúak összetétele és érdeklődési köre. Ebből kiindulva a 2010-es évektől fogva dédelgetett álmom, hogy expóval vagy többnapos fesztivállal kedveskedjek a nyugdíjasoknak – árulta el dr. Dobos László, a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány elnöke. – Jó esély van rá, hogy egy háromnapos fesztivál idén tavasszal megvalósulhat Miskolcon.

Fesztiválok, sportnap

– Szeretném, ha a fesztivál részeként első nap tartanánk egy divatbemutatót, amely a legújabb női és férfi, hazai és nemzetközi öltözködési trendeket mutatná be. Vállalkozó szellemű amatőrök is bekapcsolódhatnának ebbe, akik vállalják, hogy maguk is beöltöznek, és műsoros betétek is lennének. A próbákat és a kiválasztást már elkezdtük. A második nap mottója az „emberközpontú tudás emberközelben” lenne. A 21. századi szépkorúak szükségletei kapcsán hívnánk meg előadókat például egészségügyi, de más témákban is, amihez kerekasztal-beszélgetés és szolgáltatásbemutató kapcsolódna. A harmadik nap pedig a kultúra jegyében telne. Ide zenés, énekes, táncos, irodalmi produkciókat bemutató csapatokat várnánk. Hagyományainkhoz híven szeretnénk részt venni a Kocsonyafesztiválon is. Az egyetemtől kölcsönzött talárokban vonulnánk fel, és két sátrat rendeznénk be. Az egyik Öreg néne őzikéje mesesátor lenne, ahol báboznánk, és régi mesekönyveket állítanánk ki. A másik az EduSenior Karantén Képzési Program tapasztalatait mutatná be – fejtette ki az alapítvány elnöke.