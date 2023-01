Az együttes tagjai: Szabó Ármin (ének, gitár); Bencsik Dániel (gitár); Fonó Szabolcs - basszus; Gerges Agenor - dob.

A 14-i koncertre újdonságokkal is készülünk, egy nem rég megírt számunkat tervezzük bemutatni, és a feldolgozások terén is frissíteni fogunk. Az sem kizárt, hogy egyes számoknál nem csak négyen leszünk színpadon, de ennek a részleteit meglepetésnek szánjuk - avatott be Szabó Ármin. A koncertre való felkészülés mellett folyamatosan zajlanak a stúdió munkálatok, és ha minden a terv szerint megy, hamarosan klippel, majd tavasszal egy albummal jelentkezünk. Addig is a legfontosabb, hogy a Cornerben méltóképp indítsuk az évünket, és fellépésekből utána se legyen hiány - tette hozzá a zenekarvezető. Az évindító bulira vendég is érkezik, a Lies zenekar kezdi a koncertet este 8-kor a Corner Stage-en. A Lies zenekar a múlt év tavaszán alakult, melyet a Herman Ottó Gimnázium három tanulója alapított. A Buksa Bálint (ének-gitár), Diczházi Ákos (sologitár) és Kiss Gábor Botond (basszusgitár) alkotta hármashoz Lipták Richárd dobosként csatlakozott. A debütáló albumuk kiadására készülő zenekar elsősorban alternatív-rock illetve punk műfajú zenét játszanak. Első két kislemezüket a világ összes nagy zenei platformján hallgathatjuk.