A szertartást megelőzően Talárovics László polgármester adott tájékoztatást arról, hogy a felújított épületet augusztusban, Nemzeti Ünnepünk kapcsán avatták, adták át, egyebek mellett külső- és födémszigetelést is kapott. Magáról a helyi búcsúról Fekete Istvánné, a templom sekrestyése mondta el gondolatait.

Fontosak az ünnepek

- A templom védőszentje Szent Erzsébet, de nem tudtuk a névnapján tartani. Különböző, közöttük környékbeli programok keveredése miatt is, most november második vasárnapját céloztuk meg. Sajnos nem beszélhetünk nagy templomba járó közösségről annak ellenére, hogy mindkét felekezet tartja a vallását, inkább az ünnepek számítanak kiemelkedőbb eseménynek. Nagyon remélem, bízok abban, hogy felnő még olyan nemzedék, akik rendszeresen látogatják majd a miséket. Az viszont minden esetre dicséretes, hogy a hívők átjönnek a szomszéd településről, Szegiből is, de nem kizárt, hogy Olaszliszkáról is meglátogatnak minket, volt már rá példa. Mint ahogy arra is, hogy bodrogkisfaludiak látogatják meg szentmiséinket.

Fotós: SFL

Bűnbocsánat, zarándoklat

A Szent Erzsébet búcsún mindig egy vendég pap celebrálja a misét, most Polyák József kenézlői plébánosra esett a választás, az eseményen Varga András helyi plébános segédkezett, aki nagyon röviden foglalta össze, hogy mit is jelent a búcsú. Ilyenkor a bűneinknek intünk búcsút – mondta, persze maga a fogalom összetettebb; a bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnért járó, ideigtartó büntetés elengedése, amelyek között vannak különbségek a nyugati és keleti egyházak között. Maga a búcsú szó ótörök eredetű, többféle jelentéssel bír hazánkban, a magyar nyelvben jelenthet bűnbocsánatot, zarándoklatot, átvitt értelemben sokadalmat, de egyfajta elköszönést is.

A Wikipédia úgy fogalmaz, hogy a katolikus tanítás szerint a bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a kegyelem állapotába, az isteni életbe, viszont a bűn nyomai, pl. a kialakult rossz szokások megmaradnak bennünk (lelkünkben, pszichénkben, reflexeinkben). Ezért, valamint a bűnnel együtt járó károkozás miatt szükségünk van vezeklésre, illetve ezért jutnak emberek az „ideigtartó” büntetésre, a „tisztítótűzbe” is. A teljes búcsú az „ideigtartó” büntetéstől, vagyis a tisztítótűztől szabadít meg minket, illetve a tisztítótűzben szenvedőket a mennyországba juttatja.

Fotós: SFL

A szegilongi Szent Erzsébet búcsúra is jellemző volt az a szokás, hogy a templom melletti területen, standokon kínálták portékáikat az árusok. Ez egyfajta magyarázat lehet a sokadalomra, mint a búcsú szó egyik jelentésére.