A bambusz tulajdonképpen egy fűféle, amely fává tud nőni. Intenzív jelenléte, elterjedése inkább az ázsiai országokra jellemző, azonban hazánk időjárási körülményei között is megél 150 fajtája. A különleges növény az erodálódott földterület helyreállítására is képes, megköti a szén-dioxidot, emellett pedig nyersanyagforrást is biztosít, valamint fontos szerepet tölthetne be az építő-, a textil-, papír- és energiaiparban is.

Bambuszösvényen át vezet az út

A kistokaji házat el sem lehet téveszteni, hiszen buja növényzet hajlik át a kapun, és a kerítés mellett több méter magas sárga bambuszok nyúlnak az ég felé. A kapuban Fekete Marcell fogad minket, a 22 éves fiatalember néhány éve lett megszállottja a bambusznak. A növények gyűjtése, ültetése, szaporítása hamar szenvedéllyé vált nála. A világon megközelítőleg 1200 faja található meg. Szinte hihetetlen, de Marciék 400 négyzetméteres kertjében a bambusz ötvennél is több fajtája található meg, ebből húsz darab a helyhiány miatt, cserépben él. A ház háta mögötti kerthez is egy sűrű bambuszösvényen keresztül vezet az út.

Fotó: Bujdos Tibor

Az első bambuszt egy kertészetből hozta az édesapja, csak mert megtetszett neki – magyarázta a kezdeteket Marci. Úgy öt év elteltével azt vették észre, hogy az új hajtások elkezdtek rakétázni, vagyis olyan gyorsan nőttek ki a földből, mint a rakéta. Ráadásul sokkal vastagabbra és magasabbra nőttek, mint az anyatő. Ezt idővel egyre gyorsabban hozta, ugyanis a bambusz fejlődése exponenciális – tette hozzá Marci, aki ekkor lett kíváncsi és kezdett el komolyabban foglalkozni a bambusz természetével. Sokat informálódott, olvasott a témában és kiderült, hogy ez a tulajdonsága a növénynek teljesen normális és majdnem mindegyik fajtájára igaz. Van olyan fajta, ami napi fél métert nő akár a mi éghajlatunk alatt is.

Mindent elolvasott, amit lehet

Első telkükön több mint háromszáz növényt neveltek a szülei, akiktől indult a bambusz szerelem is. Amikor elköltöztek, édesapja kiásta a bambuszt, aminek legalább 20 méteres gyökere volt akkor, az új kertbe telepítették, és ott is hozta a formáját – mesélte Marci. Az utóbbi négy évben kezdtek édesapjával együtt komolyan foglalkozni vele, hogy magángyűjteményt hozzanak létre a bambusz fajtákból a szülői ház kertjében. Marci minden magyar nyelvű anyagot elolvasott, de hamar rájött, hogy itthon a kertészetek sem ismerik igazán a növényt és annak elképesztő tulajdonságait.

Fotó: Bujdos Tibor

Angol nyelvű videókat kezdett el nézni, rengeteget tanult külföldi szakemberektől, mindenkit felkeresett, aki nála tapasztaltabb volt bambusznevelésben. A növényeket Magyarországról és Hollandiából szerzi be. Vásárol, cserél, de van úgy, hogy más kertjéből maga ássa ki a rizómákat, ha meglát egy új fajtát, ami neki még nincs, és a tulaj erre engedélyt ad.

Környezetvédelmi jelentősége

Marcinak a bambuszok gyűjtése nem csupán egy hobbi, komoly tervei vannak vele. Habár a főfoglalkozását tekintve egy piacvezető webshopnak dolgozik, de nagyon szívesen ad tanácsokat másoknak, ha erre igény van, küldetésének érzi, hogy terjessze a hírét a bambusz csodálatos tulajdonságainak – hangsúlyozta Marci. Hiszen ez a növény nem csak azért fantasztikus, mert esztétikus és rendkívül gyorsan nő, hanem ökológiai szempontból is kiváló magas szén-dioxid megkötő képessége miatt. Növéséhez nincs szükség műtrágyára, peszticidekre vagy gyomirtókra, megköti a nitrogént, termesztése nem juttat vegyszereket a környezetbe. Napjaink energiaválságos időszakában elég annyit említeni, hogy ha valakinek lenne egy hektárnyi bambusza, ingyen lenne a fűtése egész életében. Mindenre fel lehet használni, amire a fát, nagyon könnyű és rugalmas, ugyanakkor erős. Ezt az ázsiai népek már évszázadokkal ezelőtt felismerték. Mondják is rá, hogy „a szegények zöld aranya” – idézte Marci. Indiában például rengetegen a bambuszból élnek, és abból készült házakban is laknak, ez a kép sokaknak megvan. De említette Marci Balit is, ahol luxus apartmanokat építenek belőle, ezt viszont már kevesebben tudják.

Nem igényel törődést

Marci szerint a legtöbben hazánkban még mindig félnek a bambuszoktól, mert az emberek fejében az él, hogy ez egy rendkívül agresszív fűfajta, amelynek terjedése megállíthatatlan. Pedig ha nem akarjuk, hogy kertünkben túlszaporodjon, egyszerűen csak gyökércsapdázni kell – tudatta a fiatal gyűjtő. A legtöbb fajtája nem igényel különösebb gondoskodást, főként azok, amelyeket építőanyagnak szánnak.

Fotó: Bujdos Tibor

A nálunk megélő példányok télállóak és örökzöldek. Csak ki kell ültetni, tenni rá egy kis mulcsot, hogy a gyökere ne fagyjon el, és hagyni nőni. De viszonylag ritka, hogy mínusz 30 fok alá menne a hőmérséklet nálunk, ugyanis addig bírja – tette hozzá Marci. Ha tarra vágjuk a bambusz erdőt, az akkor is ki fog hajtani, mert a gyökérrendszer a lényeg.

Mindegyiknek megvan a maga szépsége

Nehéz a választás a sok közül, de ha mégis kell egyet mondani, akkor Marci egyik kedvence a kertjükben található példányok közül a zöld-sárga csíkos neonszárú bambusz. Azt mondta: a friss hajtások neon színűek, mert sárgák akarnak lenni, de közben félig zöldek még, ez az egyik - klímánkon megélő - ritka bambusz verzió, amely karvastagra nő.

