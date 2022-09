Nagy-Hankó Krisztina

Fotós: ÉM Komposztálni nemcsak a kertben lehet Nem mondom, hogy soha nem dobok ki semmit, de amióta tudatosabban odafigyelek – elég régóta – azóta sokkal kevesebb élelmiszer kerül a szemetesbe a háztartásomban, pedig panelban élek. A lejárati időket rugalmasan kezelem, főleg olyan termékek esetében, melyek összetevői nem érzékenyek a tárolási feltételekre. A zöldség és gyümölcsmaradékokat (héjat, almacsutkát) külön gyűjtöm a hűtőben és visszük a hétvégi telekre komposztálni, vagy a szomszéd bácsinak és tyúk vagy nyuszi eledel lesz belőle. A megszáradt kenyérnek és tojáshéjnak nagyjából ugyanez az útja. Mivel nekünk van erre lehetőségünk, ezért nem okoz nagy fejtörést a dolog. Azonban ahol nincs sem családtag, sem ismerős, akinek kertje, állatai lennének, annak nehezebb a helyzete, de még ott is van megoldás. Komposztálni lehet az erkélyen is. A komposztálás elvei ugyanazok, legyen szó egy több hektáros földről, vagy egy pár négyzetméteres erkélyről. A konyhai hulladék a komposzt zöld összetevője, azt pedig egy barna összetevővel érdemes rétegezni. A zöld összetevő lehet például a zöldségek héja, a kidobott ételek, a tojáshéj és a kávézacc. A barna komponens fahulladék híján állhat például aprított papírból is. Aki többet szeretne megtudni az eljárásról, az számos további információt találhat az interneten a témában.