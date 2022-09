Még a pandémia alatt nevezett a versenyre, a "Golden Classical Music Awards"-ra, majd nemrégiben a Carnegie Hall-ban is fellépett Téglás Botond, aki egyedüli magyar indulóként képviselte az országot. A tizenkét éves fiú korcsoportjában arany minősítést kapott.

- Ez egy többfordulós nemzetközi zenei verseny volt, amelyre még a pandémia alatt lehetett nevezni, videót kellett beküldeni – emlékezett vissza Téglás Zsolt, Botond édesapja. Fia bekerült a döntőbe, így New York-ban is megmutathatta tehetségét. - Ő nem csodagyerek, vagy egy zseni, csak egyszerűen szereti a zenét. Sok munkája is van benne, hiszen napi 1-2 órát gyakorol, ugyanakkor sokat játszik a barátaival, kutyázik és biciklizik, mint bármelyik más hasonlókorú gyermek – mondta az édesapja.

A Carnegie Hall-ban is fellépett Téglás Botond

Téglás Botond már ötévesen elkezdett hegedülni. Azóta számos hazai fellépés mellett szerepelt már Ausztriában, Szlovéniában, Olaszországban, Lengyelországban, Romániában, Ukrajnában, Bulgáriában és Szlovákiában is. Többek között fellépett már a Kossuth-díjas Rolla Jánossal, a Liszt-díjas Pál Istvánnal és az elismert olasz hegedűművésszel, Enrico Balbonival.

A közös zenélés öröme

Botond a sárospataki Farkas Ferenc Művészeti iskola diákja. Ma már Bécsben is van egy professzora, ahol havonta egyszer tehetséggondozó osztályba jár, és Budapesten is végez egy zenei kurzust. Már óvodás korában találkozott a közös zenélés örömével. Édesapja is hegedül, emellett pedig van egy zenekara, a Zsindely. Ráadásul otthon van egy próbatermük is, ott gyakran hallhatta nemcsak a hegedű, hanem a cimbalom, a nagybőgő, a brácsa és a harmonika hangját.

Téglás Botond arany minősítést kapott New Yorkban

- A zenélés és a dallamok nekem már óvodás koromban megtetszettek. Próbáltam leutánozni apukámat, és persze akkor már voltak zeneóráim is – mondta Botond. Arról, hogy a Carnegie Hall-ban lépett fel azt mondta: - Csak egy kicsit izgultam, amennyire ilyenkor szükséges. Seitz G-dúr koncertjét játszottam.

- Fontos, hogy szeressünk hegedülni, és a gyakorlás is nagyon fontos, mert csak így fejlődhetünk. Azt szokták mondani, hogy nagyon szép a játékom, szerintem ebben benne van az a sok idő, amit gyakorlásra fordítok, de ez nekem öröm – mondta a fiatal hegedűs.