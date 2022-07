Már általános iskolában is ének tagozatos volt. A zene iránti szeretete eddig is végigkísérte életét. Középiskolás évei alatt a Zsolca Táncegyüttes tagja volt, ott szerette meg a népzenét, zenész férjét is az együttesben ismerte meg – mesélte Orosz Gáborné, akit nemrégiben, Felsőzsolca városnapi ünnepségén Pedagógiai Díjjal jutalmaztak. A városban mindenki csak Marcsinak szólítja, így ezt kérte a cikk kapcsán is. Később férjével, Orosz Gáborral – aki zenepedagógus és több ismert együttes tagja – közösen kezdtek el muzsikálni. Megalakították a Metrum zenekart, amellyel 2000-től 2018-ig járták a vidéket. Mostanában egy új formációval, a La Barriere jazz-zenekar énekeseként lép színpadra alkalmanként – tudatta Marcsi.

Szeressenek énekelni

Gyermekkora óta erős érzelmekkel kötődik szülővárosához, frissdiplomásként Felsőzsolcán kezdett el dolgozni. Jelenleg a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában tanít. Az iskolában az a célja, hogy a gyerekek minél több műfajt megismerjenek, a népzenétől a könnyűzenéig. Az alatt a tíz év alatt, mióta a Kazinczyban tanít, valahogy mindig mellé kerültek azok a gyerekek, akik énekelni szerettek volna – hangsúlyozta a pedagógus. Így alakult meg a Csicsergő kórus, amely egyre több tanulót vonzott magához. A kisdiákok nem kizárólag azt, de sok magyar népdalt énekelnek, melyek határokon átívelő kultúrát nyitnak számukra. Hiszen erdélyi, vajdasági vagy éppen felvidéki dalok is kerülnek a repertoárba.

Idővel az iskolai énekkart is a gondozásába adta az iskola vezetése, amellyel nagyon jól tud együtt dolgozni – emelte ki Marcsi. A tantestület kiváló, a pedagógus kollégákkal közösen felnőtténekkart is szerveztek, akikkel ugyanúgy rendszeres fellépői a város rendezvényeinek, mint a gyerekek. A műsort mindig az alkalomhoz illően állítja össze, melyben segítsége is van. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Sárospatakon tartja minden évben egyik nyári táborát, melynek szervezésében nagy részt vállal, ide idén is ötven gyermeket visz Felsőzsolcáról, amely a napokban kezdődik – tudtuk meg. A pedagógusi munka, az ének tanítása, a muzsikálás, valamint a közösségi élet szervezése mellett az élethosszig tartó tanulás is része életének. Szintén a napokban kapta kézhez református közösségszervezői, illetve közoktatásivezető- és pedagógus-szakvizsgáját tanúsító oklevelét.

(A borítóképen: Orosz Gáborné a díjátadás után)