„Seregnyi olyan berendezés van a lakásban, amik ki vannak nálam húzva a konnektorból is, amikor azokat nem használom – nyilatkozta szerkesztőségünknek Nagy Imre miskolci gépészmérnök. – Egyetlen egy olyan berendezés van, amit nem áramtalanítok, természetesen az a hűtőszekrény. A többit nem csak egyszerűen kikapcsolom, hanem teljesen áramtalanítom is – tette hozzá. – Ha egy televíziónak például 100 wattos teljesítménye van, míg a készenléti teljesítménye hozzávetőleg 2-3 watt, ami mondhatjuk, hogy nem túl sok, de az a helyzet, hogy ez 2-3 watt megállás nélkül megy, ha be van dugva” – hangsúlyozta.

Hasznos a lekapcsolható konnektor

A gyakran használt konnektorokat, hosszabbítókat cseréljük lekapcsolhatóra, így több eszköz háttérfogyasztását is megszüntethetjük egyszerre, amikor elmegyünk otthonról.

Korábban a legtöbb háztartásban a wifit szolgáltató berendezést is folyamatosan működtették, pedig ezeket is csak akkor érdemes bekapcsolni, ha valaki használja. A laptopok állandó áramhasználata is rossz szokás, érdemes feltöltés után hálózati áram nélkül dolgozni rajtuk addig, amíg legalább háromnegyedig le nem merülnek. „Az asztali számítógépeknél, amelyeket sokat használnak, így nem kapcsolgatják ki és be azokat, érdemes legalább a monitort kikapcsolni addig, amíg az ember nem ül újra elé, így körülbelül 30 wattal lejjebb lehet vinni a fogyasztást.

Olcsóbb a LED-világítás

Érdemes energiatakarékos fényforrásokat használni. „Nyilvánvaló, hogy egy LED-világítással, aminek 9 watt a teljesítménye, miközben olyan fénye van, mint egy izzólámpánál egy 45-ösönek, vagy 60-asnak, szintén lehet spórolni. A felesleges fogyasztást pedig észszerűen meg lehet akadályozni azzal is, ha nem vagyok az adott helyiségben, akkor leoltom ott a villanyt”. Ez utóbbi szokás is jelentős megtakarításokat hozhat, különösen hosszútávon.

Segít a rövid program

A vasalón nem sokat lehet spórolni, a porszívók is nagyobb teljesítményűek, de megvan az az előnyük, hogy nem kell 10-szer átmenni velük ugyanazon a területen, így azok lecserélésével nem foglalkozna Nagy Imre. Ugyanakkor a nagy teljesítményű eszközöket érdemes átnézni a háztartásban szerinte, hogy kiválthatóak-e, vagy szüneteltethető-e a működésük.

A mosógépeken vannak rövid programok, így azokat a ruhákat, amelyeket egy egyszerű vagy rövid használat után tennénk be a gépbe, érdemes ilyen rövid, alacsony hőfokú programon kimosni.