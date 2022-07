Még nem is módosították a rezsicsökkentést, de máris sokan pánikszerű lépéseket tettek az elmúlt napokban. Többen megrohamozták a szolgáltatók ügyfélszolgálatait, hogy havi elszámolásra váltsanak, miután a kormány legutóbbi bejelentését többen úgy értelmezik, hogy minden háztartásban az elmúlt 12 hónap fogyasztása alapján számolják majd az átlagfogyasztást, és annak fényében kerül a piaci rezsihányad megállapításra.

Megkeresésünkre több fatelep és tüzép arról számolt be: amióta bejelentették az új szabályozást, azóta mindenki tűzifát keres. Megduplázódott a vevők száma, a készletek azonban végesek.

A hasított fára többoldalas előjegyzések vannak, de a szenet is sokan keresik.

Arról viszont még a kereskedők sem tudnak, mennyit lehet majd szerezni, és mennyiért fogják kapni.

Körbenéztünk, hogy mennyibe kerül most 1,7 köbméter (erdei köbméter) hasított fa. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az árat a fa típusa határozza meg. A legolcsóbb az ömlesztett akác, amely a legkedvezőbb áron 44 900 forint. Hasonló árat találtunk a tölgy, a bükk, a gyertyán tűzifa esetében is.

Ezzel együtt a cserépkályhák, kandallók iránti igény is megnőtt, míg mások napelemben gondolkodnak. Egy napelemekkel foglalkozó cég tízszeres érdeklődésről számolt be, miután az eddigi 8-10 éves megtérülési idő a várható árak mellett jelentősen csökken – közölte a portfolio.hu.

A portál a cikkében arra is kitért, hogy sokan pedig az átalány helyett havi diktálásra váltanának a szolgáltatóknál, de ők sem biztos, hogy megúszhatják az azonnali emelést, miután a jelek alapján a tervek szerint augusztus 1-től az előzőleg megállapított éves átlagfogyasztásra lesznek kiállítva a számlák.

Kamuadatok

A pánikhangulatot növeli, hogy a napokban kezdett terjedni az egyik legnagyobb közösségi oldalon egy olyan táblázat, amely már tényként közli a piaci árakat, a mostani árak mellett. Ezek a táblázatok több szempontból is tévesek, hiszen még nincs pontos határozat arról, hogy mely piaci árat határozzák meg a többletfogyasztóknak. A legalább háromgyermekes családok esetében még plusz 600 köbméternyi gáz, rezsicsökkentett többletfogyasztás jár, ahogy a napokban azt is bejelentették, hogy azoknak a helyzetét is vizsgálják, akik villanyt használnak fűtésre is, és gázt szinte alig vagy semennyire.