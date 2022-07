Ünnepélyes keretek között búcsúztatták el június végén Szabó Sándort, a Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztorát. Az istentiszteleten hálát adtak a parókia felújításáért is, valamint leleplezték dr. Enyedy Andor emléktábláját. A rendezvényen megjelentek a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a város vezetői is.

Köszöntőt mondott Pásztor Dániel püspök, Szőnyi Tamás esperes, Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Veres Pál, Miskolc polgármestere és dr. Palicz Róbert főgondnok. A Cantus Firmus egyházkerületi énekkar teljesített zenei szolgálatot. Szabó Sándor vezető lelkipásztor helyére Meleg Attila korábbi bódvaszilasi lelkipásztort jelölték.

– A búcsúünnepély nagyon felemelő volt számomra. Hálás vagyok mindenkinek, aki a személyemet elfogadta, megtisztelte, és ezen az ünnepségen részt vett. A teológiai diplomám megszerzésének kezdetétől összesen 51 év a szolgálati időm. Ebből negyvenegyet a Kossuth utcai református templom gyülekezetében szolgáltam – mondta Szabó Sándor nyugalmazott lelkipásztor.

Példaképe dr. Enyedy Andor

– A hálaadó istentisztelet végén volt egy megemlékezés dr. Enyedy Andor püspök úrról. Két unokája is eljött, akik 12 éves korukban a parókián éltek. Ő volt az, aki nem engedte át a Rákosi-rendszernek a Sárospataki Református Kollégiumot. Emiatt elmozdították püspöki hivatalából és lelkészi tisztségéből. Emberi nagyságát és egyházi méltóságát szerettük volna ezzel megkoronázni.

A nyugalmazott lelkipásztor az egyházközségi munka szinte minden területén dolgozott.

Felújítások, építkezések

– Most minden felidéződött bennem, amit az életemben valaha is végeztem, alkottam. Sokszor küzdelmes volt a 41 esztendő, mert a rendszerváltozás után járatlan úton indultunk el, amelynek a gyülekezeti lelkipásztori szolgálat volt az értelme. Megépítettük a Nyilas Misi Házat, felújítottuk a Kossuth utcai templomot kívül-belül, az orgonát és a harangot is teljes egészében. Az egyházmegye, egyházkerület, püspöki titkárság területén is voltak feladataim. 1997-től tizennyolc évig voltam tagja a zsinatnak, ahol megválasztottak a kiadói sajtóbizottság elnökének. A legutolsó nagy feladat a tíz esztendeig tartó parókia felújítása volt, ahová az új lelkipásztort várjuk. Az alapvezetékektől kezdve a cseréptetőig mindent újonnan csináltunk. Ez összességében 200 millió forint körüli összegbe került – emlékezett vissza a leköszönő lelkipásztor.

Búcsúzik, de nem örökre

Szabó Sándor nagytiszteletű úr szívesen vállal a továbbiakban is szolgálatot.

– Jelenleg költözés alatt állunk, most pakolunk ki a parókiáról. Egy új lakást vásároltunk, aminek a rendbetétele után átvisszük oda a dolgainkat. Hálás vagyok Istennek és mindazoknak, akik az eddigi munkámat segítették. Nemes, jó szándék vezérelt. A még bennem lévő energiákat nem szeretném veszni hagyni. Valószínű, hogy a Nyilas Misi Házat viszem tovább. Ahol Isten nekem még feladatot biztosít, akár egyházban, akár közéletben, vagy bárhol, és az elveimmel egyezik, azt szívesen vállalom. Amíg Isten erőt ad, tenni kell a dolgunkat – fejtette ki az ünnepelt.

(A borítóképen: Szabó Sándor negyvenegy éven át lelkipásztorkodott | Fotó: ÉM)