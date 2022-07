A napokban tartották a dr. Madzin Tibor-emléktornát, amelyen felidézték a város polgármesterének, a helyi klub hajdani elnökének munkásságát. Az esemény sztárvendége Jónyer István, a nemzet sportolója, Onga dísz­polgára volt.

Futball és kosárlabda

– Rólam talán mindenki tudja, hogy a foci nagy barátja vagyok, de nem csupán azt a műfajt, hanem a kosárlabdát is űztem – mondta a nagy népszerűségnek örvendő sport­ember, aki fáradhatatlanul járja az országot, és népszerűsíti a testkultúra minden ágát. – A sors úgy hozta, hogy végül a pingpong mellett cövekeltem le, és talán nem is játszottam rosszul, már ami az eredményeimet illeti. A volt városvezetővel baráti kapcsolatot ápoltam, neki köszönhetem, hogy a település – amelyhez gyerekkorom óta ezer szál köt – díszpolgára lettem, így teljesen természetes, hogy boldogan fogadtam el a szervezők meghívását és jöttem el az emléktornára. Jólesett nekem a szívélyes fogadtatás és a miskolci-megyei focibírók felém áradó szeretete is. Remélem, hogy az első viadalt minden évben megtartják, és ha így lesz, boldogan jövök majd egy kis élménybeszámolóra és a díjátadásra.

(A borítóképen: Az emléktorna játékvezetői a nemzet sportolójával: Dédesi Mátyás, Rendek István, Jónyer István, Nagy Ferenc, Bense Milán | Fotó: Bán Bence)