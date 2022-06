A jubileumi eseményt a Művészetek Házában tartották, melyet két felvonásban, két alkalommal kellett előadni, ugyanis csordultig voltak közönséggel – fogalmazott L. Tóth Evelyn nívódíjas moderntánc-pedagógus, koreográfus, az EBDC művészeti vezetője. A rendezvényen valamennyi táncos bemutatkozott, a legkisebbektől a felnőttekig. A múlt és a jelen is megjelent a koreográfiákban. Hiszen a legújabb versenyprodukciók és az elmúlt évek legsikeresebb alkotásai is helyet kaptak a színpadi formációkban. A harminc év alatt annyi sikeres koreográfia született, hogy nehéz volt egy előadásban összeszedni, de szerettek volna ízelítőt adni a legeredményesebbekből – emelte ki a művészeti vezető. Hozzátette: a kilencvenes évekig visszanyúltak, de nem volt poros a koreográfia, ma is megállta a helyét, és a gyerekek is szerették.

Versenyről versenyre

A tánc oktatása az évtizedek alatt nem változott, az alapok megtanulása fontos. Májusban valamennyi hétvégén versenyre mentek, folyamatosan edzésben voltak a fiatalok. Egyebek mellett a 31. Országos Junior, Ifjúsági és Felnőtt Táncművészeti Fesztiválon vettek részt, ahol a csapatok valamennyien a dobogó legfelső fokán, az első és második helyen végeztek. Nyolc koreográfiát vittek a megmérettetésre, ahol korosztályonként értékelték a produkciókat, karaktertánc, modern tánc, mozdulatművészet kategóriában – mondta L. Tóth Evelyn.

Fergeteges élményekkel és eredményekkel tértek haza május végén a DanceStar ESDU 2022 World Dance Masters táncvilágbajnokságról, amit minden évben Horvátországban, Porec városában rendeznek. Óriási világbajnokság, sok nemzet, több mint 2000 koreográfia. Négy napon keresztül két színpadon folyamatosan mennek a produkciók. Négy koreográfiával kvalifikálták magukat – hangsúlyozta a táncpedagógus. Innen egy első, egy harmadik és egy ötödik helyezést hoztak. Nagy elismerés, hogy ismét bejutottak a Danse Stars Nightra, így a legjobb 20 koreográfia között léphettek fel a Bollywood című koreográfiával közel háromezer ember előtt, ami óriási siker volt.

A borítóképen: Nem volt hiány látványos koreográfiákban a gálán. Fotó: Olvasónktól