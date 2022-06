Az ország északkeleti felén, ahol elenyésző mennyiség vagy semmi nem esett, tovább fokozódott a szárazság, ami már nemcsak a tavaszi vetésű növényeket, hanem az őszi vetésűeket is egyre súlyosabban érinti. A folytatásban érkező csapadék eloszlására is az lesz a jellemző, hogy az ország délnyugati kétharmada ázik meg jobban, míg az északkeleti harmadra csak kevés eső jut – írja agrometeorológiai elemzésében az OMSZ.

Növekvő költségek

Az őszi árpa egyre többfelé elvirágzik már, és a szemfejlődés fenológiai fázisában van, míg az őszi búza virágzik, a repcében pedig már a magok képződnek, illetve növekednek a becőkben. Ezeknek a növényeknek is nagy a csapadékigénye ebben a fejlődési szakaszban, és már a mélyebb talajrétegekből sem tudnak elegendő nedvességet felszívni. Legfontosabb mézelő növényünk, az akác dandárvirágzásban van Miskolc térségében, ahol sok a virág, az időjárás azonban nem optimális.

– Nagyon kevés a csapadék, mindenhol panaszkodnak a gazdák a megyében, hiába indult biztatóan a március végi esőt követően a kultúrák fejlődése – mondta el Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. – A háború és a gazdasági helyzet változása miatt talán csak a napraforgó esetében észlelhető növekedés, többen látnak fantáziát ebben a növényben. Általában is emelkedtek a világpiaci árak, de ami jó a növénytermesztésben, hátrányos az állattenyésztésben. Jelenleg a növényvédelem van napirenden a kukorica és napraforgó sorközművelése mellett. Az üzemanyagár-plafon nem érinti a gazdákat, így jelenleg a 700 forint körüli gázolajár megdrágítja a gazdálkodást – fejtette ki a megyei elnök.

A héten változékony, de gyakran napos időre van kilátás a hét közepéig egyre emelkedő hőmérsékletekkel. Továbbra is frontok sorozata alakítja időjárásunkat, melyekhez kötődően többször is várható főként záporos csapadék. A csapadék területi eloszlására most is az lesz a jellemző, hogy a Dunántúlon és az Alföld délnyugati felén valószínű a nagyobb mennyiség, az ország északkeleti harmadán a kevesebb. A záporok ellenére az ország nagy részén péntek estig további nedvességvesztés jellemzi majd a talajokat. A hőmérséklet napról napra emelkedik, és hétvégén már ismét 25-30 fok közötti maximumértékek lesznek a jellemzők.

