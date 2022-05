Pedig az átlag fogyasztók városi közlekedésre leginkább ezeket a járműveket keresik, tehát sokan a saját bőrükön is érezhették a nagy mértékű áremelkedést. Ha megnézzük a Kia Picantót, akkor ezt konkrét példával is alátámaszthatjuk.

Egymillióval több

2017 végén érkezett meg hozzánk, 67 lóerős, 1,0 literes motorral és 2,8 millió Ft alatti alapárral, ma ugyanezért már legalább 3,8 milliót kérnek. Persze változott a műszaki tartalom, a 67 lóerős, 1,0 literes háromhengeres már egy új fejlesztésű, kettős (szívócső és közvetlen) befecskendezésű egység, amely sokkal alacsonyabb károsanyag-kibocsátással üzemel, kicsivel nagyobb lett a központi érintőképernyő (Gold felszereltségtől jár), és a műszeregységben lévő multifunkciós kijelző képátlója, de egyik sem eget rengető változás. Az igazsághoz tartozik, hogy árban ugyan feljebb lépett egy kategóriával, de így tettek a konkurensek is, és akkor itt van még a márka aduja, a 7 év/150 000 km-es garancia is.

Forrás: STEFLER BALAZS

Sok neki a sztrádatempó

Az 1,0 literes motorral felszerelt miniautó élettere a város, de az országutakon is jól érzi magát, a sztrádatempó azonban már túl van a komfortzónán, ilyenkor megugrik a fogyasztás is. Kézi kapcsolású váltóval sem túl fürge, a robotváltó (300 000 Ft) finoman, de lassan kapcsol, az ember ennél sokkal gyorsabban engedné rá a kuplungot. Nem is ez a baj, hanem hogy az 1-es fokozatot hamar elváltja, még akkor is, ha annak indokolt a használata. Például parkolóházak meredek rámpájára fordulva az 1-esre lenne szükség, mégis inkább 2-esben, a kuplungot folyamatosan csúsztatva próbálja megoldani a helyzetet, nem hajlandó visszakapcsolni; ilyenkor kell a kézi beavatkozás. A komótos váltó miatt a tempó is visszafogott lesz, városban 6,0 liter alatti átlaggal is elmegy. Kényelmes hangolású a felfüggesztés, könnyű és egyértelmű a kezelés, az utastér a külső méretekhez képest tágas, a fogyasztás baráti.

Forrás: STEFLER BALAZS

Versenyképes tudás

Amíg nem kell meredek emelkedőkön manőverezni, városi használatra remek választás a robotváltós Picanto. Jelentősen megdrágult, de ugyanez elmondható a vetélytársakról is, tudása így még mindig versenyképes, a 7 év/150 000 km garancia pedig egyedülálló a kategóriában.

TETSZETT

• a külső méretekhez képest tágas

• finoman dolgozó robotváltó

• kényelmes felfüggesztés

NEM TETSZETT

• az 1-es fokozat mellőzése akkor is, ha szükség van rá

• autópályán hangos és sokat fogyaszt

Forrás: STEFLER BALAZS

ÖSSZEGZÉS

Kia Picanto 67 DPI AMT

Összlökettérfogat: 998 cm3

Hengerek/szelepek: S3/12

Max. teljesítmény: 49 kW (67 LE) 5500/perc

Max. forgatónyomaték: 98 Nm 3750/perc

Hossz./szél./mag.: 3595/1595/1485 mm

Tengelytáv: 2400 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1394/1403

Fordulókör: 9,4 m

Tömeg/terhelhetőség: 981/424 kg

Csomagtér: 255-1010 l

Üzemanyagtank: 35 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 17,2 s

Max. sebesség: 159 km/h

Átlagfogyasztás (WLTP): 4,7-4,5 l/100 km

Tesztfogyasztás: 6,3 l/100 km

CO2-kibocsátás: 106-101 g/km

A modell alapára (2021.05.): 3 849 000 Ft*

A tesztelt verzió ára: 4 449 000 Ft

*1.0 MPI Silver

(Cikk forrása: Autó-Motor)