Nemcsak a megyéből, az ország minden tájáról érkeznek készítők. Harmadik alkalommal rendezik meg a Hordozós, Mosható Pelenka és Kézműves Vásárt a Miskolci Egyetem Körcsarnokában június 11-én reggel 9 és délután 2 óra között. Az elmúlt két évben a pandémia miatt nem volt, utoljára 2019-ben valósult meg, de abban az évben kétszer is – tavasszal és ősszel – sikeres rendezvényt tudhattak maguk mögött a szervezők.

Mindent a gyerekekért

Az első alkalom három miskolci kisgyermekes édesanya ötlete és önkéntes munkája nyomán jött létre. A fővárosban és más nagyvárosokban volt már korábban hasonló, de a borsodi megyeszékhelyen ilyen nagyszabású rendezvény még nem – mondta Oláh-Zólyomi Gabriella, az esemény szervezője. A börze ideje alatt kísérőprogramokat is kínálnak a kisebb és nagyobb gyermekkel érkező családoknak egyaránt. Maminbaba latinfitnesz-bemutató, babaszínház, illetve nagybabás jóga is lesz, melyre 8 hónapos kortól 2 éves korig lehet vinni a gyermekeket. A résztvevők betekinthetnek egy „Bellőke” foglalkozásba is. Ez eredetileg egy népi gyermekringató eszköz, vászonhinta vagy kosárból kialakított bölcső, ez esetben azonban ölbeli mondókás, ritmusos játékokat jelent pici gyermekeknek féléves kortól 3 éves korig. A nagyobbakat arcfestés, csillámtetoválás és kézműves-foglalkozás várja. A vásárba korlátozottan még várják azok jelentkezését, akik kézműves tevékenységgel előállított termékkel szeretnének bemutatkozni – tudatta a szervező.

(A borítóképen: A mosható pelenkáké a jövő)