Két év kihagyás után a miskolci Holdam Egyesület szervezésében ismét megrendezik a Születés Hete Fesztivált május 9–14. között Miskolcon.

A kiemelten nonprofit rendezvénysorozat fontos szerepet vállal abban, hogy a nők hiteles forrásból és megbízható szakemberek segítségével informálódhassanak a várandósság, szülés, kisgyermeknevelés témaköreiben.

A Holdam Egyesület 2007 óta fogja össze a kisgyermekes anyákat a borsodi megyeszékhelyen. Az egyesület célja, hogy segítse a nőket az egyes életszakaszok (gyermekvállalás, gyermeknevelés, család és karrier összeegyeztetése) során felmerülő fontos kérdésekben, képviselje érdekeiket, továbbá egyéni, személyre szabott támogatást nyújtson.

A helyzet alakította a programot

Az új és régi tagok igényei szerint alakult ki a 2022-es Születés Hete Fesztivál programja

- Zsíros Zsófia

– Az elmúlt két évben a koronavírus hatalmas terhet rakott az édesanyák vállára, mindkét évben belekezdtünk többször is a szervezésbe, de a karantén, a betegeskedések keresztülhúzták a terveket – mondta Zsíros Zsófia, az egyesület képviselője. Hozzátette: – Tavaly szeptemberben egyesítettük erőinket egy másik miskolci anyaklubbal, ezáltal felfrissült a Holdam Egyesület tagsága és a közösségi terünk, amely Főnix Családbarát Közösségi Térként működik tovább. Az új és régi tagok igényei szerint alakult ki a 2022-es Születés Hete Fesztivál programja. Rengeteg ötletünk volt, aminek az oka a kihagyott két év és a koronavírussal kialakult megváltozott egészségügyi helyzet. Ezzel kapcsolatban fog beszélgetést tartani egy betegjogi képviselő és egy szülész-nőgyógyász főorvos, hogy átlássuk, mi változott az elmúlt időszakban. A meghívottak között két pszichológus is van, akik a családon belüli kommunikációval és külső-belső stresszhelyzetek kezelésével fognak foglalkozni. Ezeket a témákat is az aktuális hírek, járvány­ügyi, háborús helyzet hívták elő – hangsúlyozta Zsíros Zsófia. – Szelektálnunk kellett a rengeteg ötlet között, nem fért bele minden ebbe az öt napba, azonban így is rengeteg program várja az érdeklődőket. A születés hetén túl is szeretnénk folytatni a témákat, hogy a lehető legtöbb várandós, kis- és nagygyermekes anyát el tudjuk érni – osztotta meg a fiatal édesanya.

A rendezvény országos, a miskolci közösség 15. alkalommal kapcsolódik hozzá.

A Holdam Egyesület 17 évvel ezelőtt egy sikeres Születés Hete Fesztivált követően jött létre, az akkori szervezők és résztvevők annyira jól érezték magukat együtt, hogy megalapították az egyesületet – emelte ki Zsíros Zsófia.

Jövő héten hétfőtől péntekig a miskolci belvárosban található Főnix Családbarát Közösségi Tér ad otthont a rendezvénysorozatnak.

(A születés öröme, a várandósság, a kisgyermeknevelés adja a születés hete témakínálatát | Fotó: Shutterstock)