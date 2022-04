Amerikai tudósok Chicago környékén gyűjtött tojásmintákból elemezték a madarak fészkelési szokásait, és megállapították, hogy 72 madárfaj – amelyekről történelmi és modern adatok is rendelkezésre állnak – körülbelül egyharmada most sokkal korábban fészkel, mint egy évszázada.

A kérdéses madárfajok – köztük a kék vércse, a pacsirta, a mezei veréb – a légkör felmelegedése miatt átlagosan 25 nappal korábban rakták le első tojásaikat, mint száz éve. Az éghajlatváltozás tehát jelentős hatással van a madarak viselkedésére – mutatott rá John Bates, a Field Múzeum madarakkal foglalkozó kurátora és ennek az új tanulmánynak a vezető szerzője. Az 1880 és 1920 között madártojásokról gyűjtött feljegyzésekre és egyéb kutatásokra támaszkodó írás a légköri szén-dioxid-szint emelkedése és a madarak korábbi fészekrakása között szoros összefüggést mutat.

Tavasz is korábban van

A madarak a fészkelést a tavasz más eseményeihez – a növények rügyfakadásához, a rovarok számának növekedéséhez – igazítják, az éghajlatváltozás azonban felborította a megszokott ritmust: az Egyesült Államokban a medvék is korábban ébrednek a téli álomból, a cseresznye-, őszibarack-, körte-, alma- és szilvafák szintén hetekkel korábban virágoznak. Nagy-Britanniában is hasonlót figyeltek meg, itt a növények 1987 és 2019 között egy teljes hónappal korábban virágoztak, mint 1986 előtt.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a korábban beköszöntő tavasz hideghullámai kockázatot jelentenek az ilyenkor fészkelő madarakra azáltal is, hogy a táplálékot – így túlélést is – jelentő növények és a rovarok is kárt szenvednek. A tavaszok egyre változékonyabbá válnak, és ez áldozatokat követel – emelte ki John Bates.

Számos madárfaj egyedszámának csökkenésében a klímán túl olyan tényezők is szerepet játszanak, mint az élőhelyeik elvesztése vagy a növényvédő szerek válogatás nélküli használata.

Egy 2020-ban készült tanulmány arról tájékoztatott, hogy 1970 óta közel 3 milliárd madár tűnt el az USA és Kanada területéről, ami az összes madárfaj közel egyharmadát jelenti.

Az „elképesztő” veszteségekkel a legsúlyosabban a verebek, fekete rigók, pacsirták és pintyek populációja csökkent a kutatók szerint.

(A borítóképen: Hosszú évek átlagát tekintve változott a fészekrakás ideje. Fotó: shutterstock/illusztráció)