Vasárnap rendezték a Forma–1-es Ausztrál Nagydíjat, amelyre közép-európai idő szerint a kora reggeli órákban került sor. A futamot az a monacói színeket képviselő és Ferrari autóval hajtó Charles Leclerc nyerte, aki három futam után a pilóták versenyében is az élen áll.

Jövőre két legyet üt

– Mivel évek óta Mel­bourne-ben élek és dolgozom, ter­mészetesen most is fájt a „fogam” a száguldó cirkuszra – mondta az Északnak a vonal végén Fábián Mihály, egykori miskolci FIFA-jelvényes labdarúgó-játékvezető. – Érdeklődésemet fokozta, hogy az eseménynek otthont adó pálya mintegy tizenöt perces gyalogútra van a munkahelyemtől, Viktória Állam Labdarúgó Szövetségének irodájától. Szóval mikor, ha nem most, gondoltam, de későn kapcsoltam, és már nem kaptam jegyet. Várólistára kerültem, aztán ott is maradtam, néhány kollégámnak viszont sikerült bilétához jutnia, így ők a helyszínen élték át az izgalmakat, számomra pedig maradt a televízió, és persze a futball. Már csak azért is, mert javában tartanak a különböző szintű férfi- és női ligák küzdelmei, ezért a legnépszerűbb játék rám jutó ügyeivel foglalkoztam.

A kérdésre, jövőre hamarabb akar-e felébredni, nevetve válaszolt:

– Igen, most elaludtam, mert magyar fejjel azt hittem, röviddel a motorok felbőgése előtt is elegendő regisztrálnom, de itt, a messzi távolban nagyon népszerű ez a műfaj, akárcsak a szintén itt zajló Australian Open tenisztorna. Jövőre, pontosabban már az idei esztendő második felében vagy az év végén elintézem a belépésemmel kapcsolatos formaságokat. Mert ha már ebben a metropoliszban élek, látnom kell ezt a két, világszámnak számító rendezvényt.

Fábián Mihály elmondta, tervei szerint a nyáron haza­látogat, ezt ugyanis tavaly a koronavírus-járvány miatt nem tehette.

(A borítóképen: A melbourne-i futam rajtjának pillanata)