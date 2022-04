Anitának egy évvel ezelőtt hullani kezdett a haja. (Kérte, teljes nevét ne írjuk meg.) Először arra gondolt, hogy ez természetes dolog, de aztán egyre erősebb lett a hajhullás, amit már aggasztónak talált a 25 éves lány. A háziorvosa teljes kivizsgálásra küldte. Anita járt a fogorvosnál, a nőgyógyászaton, a laborban, majd a fül-orr-gégészeten. Kiderült, a mandulája gennyes, és valószínűleg ez okozza a kóros hajhullást. A szakorvos mandulaműtétet javasolt. Anita ekkor felkeresett még másik két fül-orr-gégészt, abban reménykedve, hogy mégsem kell műteni. Azonban minden orvos a mandula kivétele mellett érvelt.

– Nagyon nehezen szántam rá magam, mert másoktól hallottam, hogy az egyik legfájdalmasabb beavatkozás, ami nehezen gyógyul. Végül februárban megtörtént a műtét, és valóban úgy volt, ahogy az ismerőseim mondták. Egy hétig erős fájdalomcsillapítókon éltem, a következő héten is be kellett vennem egy-két tablettát, de aztán lassan meggyógyult. Vigyáznom kellett, nehogy vérezni kezdjen a seb, mert akkor azonnal vissza kellett volna mennem a kórházba – idézte föl a nehéz napokat Anita. Azonban belátta, a műtétre valóban szüksége volt, mert azóta nem hullik a haja, és fizikailag is sokkal jobban érzi magát, mint a beavatkozás előtt.

Már nem véd

A mandulákat eltávolító műtétektől sokan tartanak, pedig hasznosak, különösen akkor, ha az eredetileg a szervezet védelmét szolgáló szervek már hosszabb ideje okoznak kellemetlenséget.

De miért kell őket kivenni, és mit érdemes tudni a műtétekről? Dr. Tóth Eszterrel, a Duna Medical Center fül-orr-gégész szakorvosával jártuk körbe a felnőttkori mandulaműtét legfontosabb kérdéseit. Elöljáróban megtudtuk: a mandula a szájüregben található, a garatkapu része, amelynek feladata, a nyirokszervekhez hasonlóan, a szervezetet támadó kórokozók elleni immunvédelem aktivizálása.

A torokmandula mellett az orrgaratmandula a garat felső szakaszán található, ezek más-más problémákat okozhatnak. Általában az orrgaratmandula óvodás-kisiskolás korban éri el a működése maximumát, felnőttkorra teljesen elsorvad. Az eltávolításának oka elsősorban a felső légúti fertőzések által okozott duzzanata vagy a megnagyobbodása, ami a kisgyerek esetében sokszor középfülgyulladáshoz vagy gennyesnek tűnő náthához vezethet. Ebben az esetben már nem a korábban említett védőfunkciót látja el, hanem már maga az orrmandula tartja fenn a betegséget, ezért szükséges a műtét. A torokmandula esetében a többszöri bakteriális gyulladás vagy bizonyos vírusfertőzés által indukált megnagyobbodás vezethet el a kivételig. Ez esetben, ha nem szánjuk rá magunkat az eltávolításra, részleges vagy teljes légúti elzáródáshoz vezethet, közismertebb nevén horkolás vagy alvászavar lehet a következménye. A felnőttkori torokmandula-műtét bármennyire is meglepő, de nem ritka. Sokszor a gyermekkorban elmaradt műtét húzódik el, vagy éppen akkor indulnak el a váratlan ismételt tüszős mandulagyulladások, de nem meglepő az sem, ha rögtön egy mandula körüli tályog vezet a műtéthez, mutatott rá a szakorvos.

Harminc perc

Jelezte: a torokmandula eltávolítása ideális esetben a fiatal felnőtt korig megtörténik, mert később már inkább a vírusos garatgyulladások jellemzők. Természetesen meghatározott életkorsáv nincs, vagyis a felnőttkori műtétek is gyakoriak. A műtétek időpontját az is befolyásolhatja, hogy milyen más egészségügyi problémával rendelkezünk. A nyári időszakban az allergiában szenvedőknek nem ajánlják a beavatkozás elvégzését, de ugyanígy a teljesen egészséges szervezetet is megterhelheti a magas hőmérséklet és a frontok alakulása a lábadozási időszakban. Éppen ezért érdemes kihasználni a hűvösebb hónapokat. Megtudtuk: a klasszikus eljárás során a mandulát a „tokjából” eltávolítják, majd a fennálló vérzést csillapítják bipoláris égetőeszközökkel. Ezzel szemben a legújabb plazmakéses technológiával egyszerre történik a vágás és a vérzés csillapítása, ez nem károsítja mélyebben a garatfali izomzatot. A körülbelül 30 perces beavatkozás után 24 órás megfigyelés javasolt a kórházban, viszont utána már otthon is pihenhetünk, kerülve mindenféle fizikai munkát. Ahogy minden műtét, úgy ez is hatással van az immunrendszer működésére, ezért javasolt vitaminokkal, különösen C-vitaminnal erősíteni az immunrendszert, valamint a torokhigiéniai szabályok betartásával felkészülni a beavatkozásra.

A műtét után

A műtét után átlagosan 10-14 napig érezhetünk fájdalmat, a harmadik hétre viszont már teljes lehet a felépülés. A fájdalmat az orvos által javasolt fájdalomcsillapítókkal enyhíthetjük, ugyanakkor hangsúlyozni kell, napi 2-3 liter folyadék fogyasztása szükséges akkor is, ha a nyelés kellemetlenséget okoz. Ha nem tartjuk be a fentieket, és keveset iszunk, a seb felülfertőződhet, belázasodhatunk, és utóvérzések is előfordulhatnak. A műtét utáni 2 hétben figyelni kell a táplálkozásra. A szélsőséges (nagyon forró vagy túl hideg, csípős, savas) ételeket és italokat, valamint az első pár napban a tejtermékek fogyasztását kerülni kell, ugyanakkor a kellemesen hűsítő ételeket, például egy tejmentes fagylaltot, bátran fogyaszthatjuk, javasolta a szakorvos.

Egyik olvasónk felvetette, a felnőtt férfiak azért nem merik vállalni a mandulaműtétet, mert szerintük az impotenciát okoz. Dr. Tóth Eszter hangsúlyozta, a torokmandulák inkább mint góc szerepelnek számtalan meddőségi és terméketlenségi problémában, tehát ilyenkor éppen hogy az eltávolítás javasolt. Impotenciával való összefüggésről azonban nem tud.

(A borítóképen: A mandulaműtét után átlagosan 10-14 napig érezhetünk fájdalmat. Fotó: shutterstock/illusztráció)