Közben felhívták a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatát. A szakemberek az állat tartózkodási helyére siettek – adta hírül a nemzeti park. Itt derült ki, hogy egy autós ütközést túlélt, a körülményekhez képest jó állapotban lévő uráli bagolyról van szó. Tehát az állat hazánk egyik legnagyobb testű, fokozottan védett, ritka bagolyfajának képviselője.

A Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársai a nemzeti park madármentő központjába szállították. Itt Kelemen Tamás, a BNPI Nyugat-bükki Tájegységének madármentője vette gondozásba. Néhány nap után már vissza lehetett engedni a természetbe, közel a madár eredeti lakhelyéhez. A lakosság közreműködésével a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság évente több száz védett állat mentésében vesz részt.



Védelme miatt terjedt el



Az uráli bagoly Eurázsia északkeleti részen elterjedt faj, hazánkban 1962-ben jelent meg a Zempléni-hegységben. Napjainkra rendszeres fészkelővé vált, az Északi-középhegység idős bükköseiben, tölgyeseiben. Nagy termete, sárga csőre és jellegzetes szürkés tollazata impozáns megjelenést kölcsönöz neki. Természetvédelmi szempontból különösen értékes, mert erdeink egyik csúcsragadozója.

Továbbá száz-kétszáz párból álló viszonylag kis állománnyal rendelkezik. Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 100 ezer forint. Állandó madarunk, költése általában február végén már megkezdődik. Stabil populációjának fennmaradását a folyamatos erdőborítás, a méretes, öreg, odvas fákat és holtfát is biztosító erdőgazdálkodás segítheti. A megtalált természetes fészkek környékén gazdasági korlátozás elrendelésére is van lehetőség. Szaporodását mesterséges költőládák kihelyezésével is segíti a nemzeti park – tudtuk meg.



(A borítóképen: Uráli bagoly)