Mi lehet az a különös építmény a fancsali szőlőhegy tetején? – találgatják sokan, ha épp azt az útvonalat választják Baktakék felé. Van, aki műteremre tippel, mások vadászlesre vagy cölöpökön álló konténerházra. Kiderült, egy kicsit mindenkinek igaza van, hiszen az építményből festői kilátás nyílik a Zempléni-hegységre, a hegycsúcsokon magasodó várakra, tehát akár képzőművészeket is megihlethet a látvány, a napkelte még inkább. Tulajdonképpen olyan építményről van szó, ami akár vadászles is lehetne, hiszen olykor őzek ugrándoznak a távoli dombokon, de a valóság az, hogy egy panoráma-vendégházról van szó.

Csend és nyugalom

Tulajdonosa egy fiatal házaspár, amely nem vágyott a nagyvárosba, a folytonos rohanásba és a nyüzsgésbe. Kedvelik a csendet, szeretnek közel lenni a természethez, és ezt az élményt másokkal is meg kívánják osztani. Saját házukat szintén a szőlősdomb tetejére építették, ugyanolyan panorámakilátással, mint a vendégházé. Hirkó Márk és Hirkó-Horváth Viktória lakik itt, 14 éves nagyfiukkal, Boldizsárral és a 8 hónapos kicsivel, Olivérrel. Nemrég voltunk náluk, mert mindenképpen választ szerettünk volna kapni a kérdésünkre, miért épp a fancsali szőlősdombban láttak fantáziát.

Belevágtak

– Baktakéken születtem, ott nőttem fel, innen öt kilométerre – kezdi történetét Márk. – A családi cégben dolgozom. Mindig is tetszettek a Noszvaj környékén épített lomb- és kabinházak. Ott azonban nem a panoráma ejti ámulatba az embert, hanem az, hogy a turista a lombkorona közelében hajthatja nyugalomra a fejét. El akartunk menni oda Viktóriával pihenni, de lehetetlenség foglalni, mert folyamatosan telt ház van. Akkor mondtam ki hangosan: nekem biztos, hogy lesz egy hasonló házam, meg kell csinálnom! Először a megfelelő helyszínt kellett megkeresnem. A zempléni Völgykapu tetszett a legjobban, de ott különböző okok miatt nem lehetett építkezni, ráadásul nagyon sokba került volna. Akkor döntöttem Fancsal mellett, a gyönyörű panorámája miatt. Az első harc az volt, hogy megvásároljak 5-6 szőlőbirtokot. Ezeket a szőlőket nem úgy kell elképzelni, mint Tokaj-Hegyalján. Némelyik olyan gazos volt, hogy nem lehetett rajta átmenni, de a tulajdonosok mégsem adták el könnyen. Ebből is látszik, hogy szeretem a kihívásokat, úgyhogy belevágtam az építkezésbe. Szokták mondani, hogy az ember az első házát az ellenségének építi. Nálunk épp így volt. Minden szakértelem nélkül kezdtem el, ráadásul az első évben egész nyáron szakadt az eső a nyakunkba. Megfelelő szakembereket lehetetlen volt találni, mert akkor indultak a csokos építkezések. Volt, hogy négyszer-ötször építettem át valamit, aközben tanultam meg, mit hogyan kellett volna csinálni. Először csak lakóházat terveztünk, de aztán meglett a vendégház is, ami tulajdonképpen cölöpökön álló konténerház. Én csak panorámaháznak hívom – jegyezte meg Márk.

Hozzátette: a saját házuk mellett egy présház állt, nagyon rossz állapotban. Azt lebontották, és fölé egy tetőt építettek. Nagy tervük, hogy ott is kialakítsanak egy lakosztályt, ami jó lesz a nagyfiúnak, Boldizsárnak.

Munkamegosztás

– Itt képzeljük el a jövőt – állítja határozottan Márk. – Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy ha nem lenne biztos családi hátterem, ha nem lenne a szüleimnek jól kiépített vállalkozása, amibe be tudtam csatlakozni, valószínűleg külföldön lennék. Egy olyan fiatal párnak, amelyiknek nincs lakhatása, és teljesen nulláról kezdi, több tízmillió forintos hitellel a nyakában, nagyon nehéz. Hitelünk nekünk is van, de látom, hogy hogyan tudom visszafizetni – mondja Márk.

Olykor a kisfia, Olivér is közbeszól, harsány visongással próbálja meg megkaparintani kollégánk fényképezőgépét. A házaspár egyébként tökéletes munkamegosztásban él. Márk végzi az eredeti munkáját a családi vállalkozásban, Viktória pedig a vendégház ügyeit intézi. A vendégeknek reggelit készít, ha kiköltöznek, rendbe teszi a konténert, és adminisztráció is akad bőven.

– Az emberek már felfedezték a házunkat, jönnek az ország minden részéből. Most például Győr melletti vendégek vannak itt, de olyan is előfordult már, hogy egy közeli kis faluból vette ki valaki a házat, mert gyönyörködni akart a panorámában. Az ideérkezők a pihenés mellett sokat kirándulnak. Közel van a boldogkőváraljai és a regéci vár, megebédelhetnek az encsi Anyukám Mondtában, és itt megy el mögöttünk a kéktúra útvonal, úgyhogy kirándulni is lehet – sorolta Viktória.

Ő egyébként mádi, és mielőtt megismerkedett Márk­kal, minden munkahelyén emberekkel foglalkozott. Viktóriának ez soha nem okozott problémát, hiszen alaptulajdonsága a végtelen türelem és nyugalom. Mint megjegyezte, ezt a most 83 éves nagymamájától örökölte. Persze sok munkát adnak a gyerekek is. Boldizsár épp iskolában volt, amikor ott jártunk, de megtudtuk, hogy már nyolcadikos, és Tokajban szeretne továbbtanulni. Édesanyja nagyon szeretné, ha az iskolák után velük maradna.

(A borítóképen: Hirkó Márk, Hirkó-Horváth Viktória és a kis Olivér beleszerettek Fancsalba)