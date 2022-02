Csorba Krisztinát mindig is vonzotta a szépségversenyek és a színművészet világa. Azért döntött úgy tavaly, hogy indul a Tündérszépek országos megméretésen. A megyei fordulóban ­nagyszerű eredményt ért el, hiszen ő gyűjtötte be a legtöbb közönségszavazatot. Ennek köszönhetően továbbjutott a regionális fordulóba.

– A verseny első két megméretése online zajlott. Nagy volt a hajrá, mert mindenütt, ahol csak lehetett, felhívtam az ismerőseim és barátaim figyelmét, hogy szavazzanak rám. A családom is mellettem állt, végig segítettek mindenben. Ők is lájkoltak, szavaztak, és osztották a felhívást, nagyon szurkoltak nekem. Ennek ellenére meglepődtem, amikor kiderült, hogy én vagyok a közönségszavazás győztese. Ez nagyon jólesett, melengette a szívemet, hogy ennyien mellettem állnak, és segítettek abban, hogy minél tovább eljussak a versenyben – idézte fel a próbatétel izgalmait Krisztina. Elmesélte: a közösségi oldalon látta meg a felhívást, és azért is döntött a jelentkezés mellett, mert ezen a szépségversenyen nem számít a magasság. Mivel ő 160 centiméter magas, úgy érezte, kihagyhatatlan lehetőségre talált. Nagy álma volt az is, hogy a tévében szerepelhessen, és úgy gondolta, hogy a verseny ugródeszka álmai megvalósításához, azaz hogy valamikor a televízió képernyőjén láthassa magát viszont.

Nem szabad feladni

– A jelentkezés után fotózásra hívtak, ami nem volt számomra szokatlan vagy idegen. Nagyon jól éreztem magam, jól ment a pózolás. Bár nem voltam magammal száz százalékig elégedett, de a képek remekül sikerültek. Minden megyéből egy közönségdíjas jutott a regionális döntőbe, de itt már a zsűri nem engem választott. Bevallom őszintén, hogy ez óriási csalódás volt a számomra, mert nagyon szerettem volna ott lenni az országos döntőben. A verseny nagy haszna viszont az volt, hogy megtanultam, az életben nem minden sikerül úgy, ahogy szeretnénk, de ettől függetlenül nem szabad feladni, hanem tovább kell lépni, és tenni azért, hogy a céljainkat elérjük – fogalmazott Krisztina.

Ő maga is így tett, és valóban sikerült szerepelnie egy tévéműsorban, mégpedig A Nagy Ő-ben, ahol Tóth Dávid kajakozó kegyeiért küzdött 21 hölgy. Krisztina volt közülük az egyik, miután a válogató után bejutott a műsorba. Óriási élményt jelentett számára a forgatás, hiszen testközelből látta, hogyan készül egy tévéműsor, és Dávidot is megismerhette. Gyönyörű helyszínen voltak, nem messze Budapesttől, és sokat kapott ezektől a napoktól, főleg önismereti téren. Igaz, nem ő lett Dávid választottja, de az élmények örökre megmaradnak.

Krisztina nem áll meg itt, tovább küzd az álmaiért. Sajószentpéteri lány, de jelenleg Újpesten dolgozik Tüzép-vezetőként. Az idén a jogosítvány megszerzése a célja, utána pedig a színművészetire szeretne felvételizni, mert minden vágya, hogy színész lehessen. Szívesen dolgozna tévénél, filmekben vagy színházban.

A Tündérszépek szépségversenyre idén jelentkező lányoknak pedig azt tanácsolja, hogy mindig adják önmagukat, ne mást mutassanak a világ felé, és ha így tesznek, akkor biztos a siker. Nagyon fontos az is, hogy bízzanak magukban, tette hozzá Krisztina.

(A borítóképen: Kriszta úgy gondolta, a verseny ugródeszka álmai eléréséhez)