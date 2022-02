Az elmúlt években tízezres számban nőtt a zöld rendszámmal rendelkező autók száma Magyarországon, derült ki a Belügyminisztérium adataiból. A legutóbbi adatok szerint tavaly decemberig több mint 42 ezer zöld rendszámmal rendelkező autót adtak ki. A növekedéshez nagyban hozzájárult, hogy Magyarország kormánya évek óta több millió forinttal támogatja az elektromos hajtású járművek vásárlását, amelyekre időszakos pályázatokon lehet jelentkezni a leendő tulajdonosoknak.

Az elektromos meghajtású autókat alapvetően három kategóriába soroljuk. Vannak plug-in hibrid elektromos járművek, azaz PHEV-ek, tisztán akkumulátoros elektromos járművek, azaz BEV-ek, ezeket a típusokat kizárólag villanymotor hajtja, és vannak üzemanyagcellás elektromos járművek, azaz FCEV-ek. A jelenleg forgalomban lévő motorok közül a legmagasabb hatásfokkal a villanymotor bír, ami kifejezetten előnyös a kis elektromos autóknál: jóval fürgébbek a hasonló kaliberű benzines társaikhoz képest (ez mindenfajta elektromos autónak előnye) – olvasható az xforest.hu-n.

Szinte ingyen megy

Bár, az autók rendszáma azonos, a motorok típusa mégis különböző lehet, mint az a felsorolásból is látszik.

„A választás általában aszerint történik, hogy kinek melyik technológia a legtesthezállóbb. Nekem egy tisztán elektromos hajtású személygépjárművem van, amelyet 2020-ban vásároltam. Akkoriban még nagyon megcsodálták, hiszen nem volt gyakori a zöld rendszám sehol, illetve voltak olyanok is, akik nem hitték el, hogy ezt csak áram hajtja. Előtte egy benzines gépjárművem volt, de mivel főként a városban közlekedek, így nagyon magas volt az átlagfogyasztása. Egy autós tudja, hogy akár 1-2 literes többletfogyasztás is komoly anyagi vesztességgel járhat. Sokan mondják, hogy csupán azért nem vesznek elektromos hajtású járművet – akár plug-in hibridet vagy tisztán elektromosat –, mert nem hozza be az árát. Az tény és való, hogy egy elektromos autó jóval drágább az üzemanyag-hajtású társainál, de én lényegében teljesen ingyen használom az autómat, mert több ingyenesen használható elektromos töltőállomás van a lakóhelyem környékén, igaz, régebben több volt, ahol díjmentesen tölthettem” – mondta el az Észak-Magyarországnak Kertes László tulajdonos.

„Itt nemcsak a környezettudatosság a fontos, hanem az is, hogy az embernek nem kell olyan dolgokkal küszködnie, mint egy dízel- vagy egy benzinautó esetében. Nincs olajcsere, hogy egy példát említsek. Kényelmes, gyors, halk, precíz járművek ezek” – emelte ki lapunknak Balogh Csaba tulajdonos.

A töltőállomások tekintetében is egyre gyarapodóbb számot produkált Magyarország. A fellelhető adatok szerint szinte 50 kilométerenként található nyilvános töltőállomás. Egyelőre azonban az elektromos autók töltése kedvezőbb, mint benzint vagy dízelt tankolni, kiváltképpen, ha valaki odahaza oldja meg az áramfelvételt – elvégre házi benzinkúttal sokkal kevesebben rendelkeznek, mint fali aljzattal. Ahogy fentebb már kiderült, a fenntartása nagyon kedvező, és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is egyre több a zöldtöltőállomás.