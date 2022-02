Nincs, aki ne ismerné Szerencsen Kazsik Mariannát. A Bocskai István Gimnáziumban érettségizett, azóta dolgozik a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár könyvtárosaként, diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatika–könyvtár szakán szerezte. Rajong a könyvekért, a művészetekért.

A kultúra vonzásában

– Ma is őrzöm nagyapám éppen 100 éves, Amerikában vásárolt Kodak fényképezőgépét és az általa készített fotókat. Valahonnan innen indult – a létezésemet jóval megelőzve – rajongásom a könyvek és a fotózás iránt, de ez a felismerés még nagyon sokáig váratott magára – mesélte a kezdetekről Kazsik Marianna.

– Aztán arra emlékszem, hogy gyermekkoromban rengeteget rajzoltam, majd sokáig kergettem megvalósulatlan álmokat, míg végül a könyvtárban kötöttem ki, de ez sem a véletlen műve, hiszen a nagyapám is sokat olvasó és könyvszerető ember volt – tette hozzá, és azt is megosztotta velünk, hogy a könyvre azért tekint nagy csodálattal, mert mások gondolatai tükröződnek vissza a papírlapokon, ezenkívül művészi termék is, amely nemcsak szellemileg gazdagít, hanem szépségével, küllemével, fizikai mivoltával esztétikai élményt is nyújt.

– Belső késztetés volt, ösztönszerű cselekedet. 2008- ban az első digitális kattintásaim után már éreztem, hogy kiragadni az időből a pillanatot semmihez sem fogható érzés. Ebből aztán nem múló szenvedély lett – elevenítette fel a kezdeteket.

– A kép alkotása, a mit és hogyan, a kreatív énünknek végtelen szabadságot ad és teremtő erővel ruház fel. Létrehozni valamit a semmiből a legnagyszerűbb dolog, mert egyszerre inspirál, motivál és feltölt. Szeretek elmerülni az elém táruló látványban, kísérletezni a természetes fényhatásokkal, ilyenkor magával ragad a kép alkotásának folyamata, és valóban megszűnik a tér és az idő érzékelése – magyarázta. Végül hozzáfűzte: – A fényképezéssel megtanultam másként látni, s ha sikerül megragadni a valóság apró szeletkéjét, ami másokra is jó hatással van, akkor valami jó dolog született.

(A borítóképen: Kazsik Marianna belső késztetésre kezdett fotózni)