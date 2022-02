Kis pénzű gazdik megsegítésére jött létre a Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány (NYISTA) civil kezdeményezés, hogy megfékezzék a felesleges szaporulat kialakulását Magyarországon. Ennek lényege, hogy adományokból kifizetik a cicák és kutyák ivartalanítását a velük szerződött állatorvosoknál.

Az adományoktól függ

– Jó kezdeményezésnek tartom a NYISTA-t, amelynek keretében konkrét állatokkal lehet ivartalanításra jelentkezni, ha a gazdi valamiért nem tudja megengedni magának a szóban forgó összeget – hívta fel a figyelmet dr. Puskás Gábor, a Miskolci Állatkórház kisállatgyógyász, szakállatorvosa.

– Fölkerül a kutya vagy cica képe és adatlapja a honlapjukra, és célzottan gyűjtik a pénzt az adakozók egyedileg az állat műtétére. A gazdi még az állatorvost is kiválaszthatja azok közül, akik szerepelnek a nyista.hu-n. Nekünk is volt már ilyen megkeresésünk, de nem tudtuk vállalni, mert sokszor akár fél év is eltelik, mire összegyűlik a pénz egy állatra. Viszont később, ha nagyobb volumenűvé növi ki magát a program, akkor gondolom, hogy gördülékenyebb lesz az egész.

Állatvédő szervezetek közül a Tündérmajor Állatvédő Egyesület szintén ajánlja a lehetőséget.

– Mi olyanoknak szoktuk a NYISTA-t javasolni, akiknek befogadott állata van, és nincs pénzük az ivartalanításra. Falvakban is nagyon gyakran ajánljuk, ahonnan kölyköt kell elhoznunk, vagy ahol már másodjára, harmadjára riasztanak minket, hogy lefialt a kutya – mondta Lengyel Anita, az egyesület elnöke.

– Az alapítvány alapfeltételként chipet, veszettség elleni oltást és oltási könyvet kér, amiben szívesen segítünk a gazdáknak. Mi egyesületként a saját mentésű kutyáinkat egyénileg ivartalanítjuk. Tehát nem a programon keresztül, mivel a NYISTA csak magánszemélyeknek segít. Olyanoknak, akik meg tudják indokolni, hogy miért van szükségük támogatásra. Viszont az utazás költségeit a gazdinak kell állni.

Több megyénkbeli állatorvosi rendelő szerződött a NYISTA-val, például a nyékládházi.

– Egyszer egy ügyfelem nyomozta ki a lehetőséget, aki nyugdíjasként nem tudta vállalni a kan kutyája ivartalanításának költségét – emlékezett vissza Bogyóné dr. Körösi Judit nyékládházi állatorvos.

– Végtelenül korrekt és együttműködő az alapítvány csapata, ezért döntöttünk úgy, hogy szerződünk velük. Minden munkánál egyedi árajánlatot állapítunk meg. Akkor, amikor elvégeztem a műtétet, kiállítom a számlát, és ők kifizetik ezt nekem. Ha bármi komplikáció lép fel, és pluszköltségek adódnak, azt is megtérítik. Ez 2022-ben annyiban módosult, hogy bizonyos, magas árajánlatokra már nem írnak ki gyűjtést, hiszen a valóban rászorulók segítése a cél.

(A borítóképen: Egy a program keretében ivartalanított kutya)