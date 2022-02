Jelmezes farsangi ifjúsági találkozót szervez a Szalézi férfiszerzetesrend tizenévesek számára ma délután 16 órától a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban ingyenesen, a járványhelyzet miatt kötelező maszkviseléssel.

Böjt előtti karnevál

A vízkereszttől húshagyókeddig, azaz a hamvazószerdával kezdődő nagyböjtig tartó időszak a farsang. Hagyományosan a vidám mulatságok, népünnepélyek néhány hete ez, amelyhez nem kötődik jelentősebb egyházi ünnep, de fontos liturgikus események közé ékelődik be – írja a Magyar Néprajzi Lexikon. – Csúcspontja az utolsó három napra eső télbúcsúztató karnevál vagy más néven a farsang farka, amelyet a torkos csütörtök alapoz meg. Ezen a napon zsírban gazdag, kiadós ételeket fogyasztottak, amit a húsvétot megelőző böjtben kerülni kell. Számos népszokás kapcsolódik a farsanghoz, amelyek közül a legismertebb a hungarikumnak számító mohácsi busójárás. Ezt a helyi délszláv származású római katolikus sokácok őrzik. Az alakoskodás ősi dramatikus hagyománya elevenedik meg az állatalakokat megjelenítő felvonuláson.

A farsang gazdag öröksége jó apropóját adja a februári Szalézi Wifinek, amely nem más, mint a Szalézi Vidám Időtöltés Fiataloknak. Az esemény két-három havonta más-más témákkal hívogatja a kamaszokat keresztény közösségbe. Pénteken a szokásos bowlingozás, csocsó és pingpongbajnokság, valamint a biliárd- és pizzaparti mellett most álarckészítésbe és csörögefánksütésbe vonják be a farsangolókat modern keretek között. A délutáni szórakozást pedig már megszokott módon, rövid áhítattal fejezik be.

Álarcot készítenek

– Úgy gondoltuk, hogy még a nagyböjt előtt, februárban mindenképpen szeretnénk szervezni egy farsangi témájú Szalézi Wifit, ami egyébként ismétlődő rendezvény nálunk. Legutóbb ősszel, a szürettel kapcsolatban tartottuk meg az eseményt – mondta Szabó Zsolt, a Don Bosco Sportközpont igazgatója. – A találkozó most annyiban lesz más, hogy álarcot készítünk a gyerekekkel, és a legügyesebbeket a program végén díjazzuk. Az önfeledt kikapcsolódást biztosítják egyedi játékaink: a felfújható ugrálóvár, a rekesztorony-építés, a gokartpálya és az airtrack. Just dance-elni és FIFA-zni is lehet majd szervezett keretek között – hangsúlyozta az igazgató.

Agapé szerzetesekkel

– A komolyabb lelki tartalommal megtöltött rész 19 óra körül kezdődik. Ilyenkor valamelyik szalézi szerzetes mond néhány „jó éjszakát!”-gondolatot. Ha aznap éppen van valamilyen egyházi ünnep, akkor az áhítat arra fókuszál. Viszont más esetekben is a fiatalokat érintő aktuális kérdésekre fűzik fel az alkalmat. Egy közös, jó hangulatú agapéval, vacsorával szoktuk lezárni a napot. Előfordult már olyan is, hogy a hívő tinik elhozták külsős barátaikat, akik ezen keresztül ismerkedtek meg az egyházzal.

(A borítóképen: Nagy siker volt a fánk a három évvel ezelőtti rendezvényen is)