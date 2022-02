Szinte a legfontosabb tulajdonság a jó megjelenés és bátor kiállás ahhoz, hogy valaki eredményesen szerepeljen egy szépségkirálynő-választáson. Ezt Eszlári Zita, a Fortuna Tánc és Divatstúdió vezetője árulta el, aki több nagyszabású szépségverseny megálmodója volt. Kérésünkre a cégcsoportunk Tündérszépek versenyén elinduló lányoknak adott néhány hasznos tippet.

– A megmérettetés előtt érdemes elvégezni egy modelltanfolyamot, hogy a résztvevő magabiztosan tudjon megnyilvánulni a színpadon. Már abból is sok mindent le tudunk szűrni, ahogy valaki megáll. Mindig fontos az első benyomás, amit a versenyző a zsűrire gyakorol, és ezután következik csak a mozgás, a haj és a smink – magyarázta Eszlári Zita stúdióvezető, rendezvényszervező. – A túlzások, mint a kirívó ruha, az erős smink, a túl szoláriumozott bőr vagy a nem természetes haj sosem előnyösek. Ilyesmikkel kifejezetten jó adottságú versenyzők is elveszíthetik az esélyeiket, mint ahogy a plasztikai beavatkozásokkal is.

A viselkedést fejlesztik

Alapelvárás, hogy a szépségversenyek résztvevői szívesen szerepeljenek.

– Divatstúdiónkban három hónap alatt mindenre föl tudjuk készíteni a szépségkirálynő-jelölteket. Nagy tapasztalatom van az ilyesmiben, hiszen az elmúlt 27 évben gyermek- és felnőttmodell-versenyeket is rendeztem már egészen 3 éves kortól lányok és fiúk részére is. Együtt dolgozom fodrászokkal és kozmetikusokkal, akik előnyösen alakítják át tanulóink fizimiskáját. Abban is segítünk, hogy kinek milyen színek állnak jól. A kurzus során színpadi mozgást, megjelenést, táncot, illemet, etikettet és protokollt tanítok. A szereplő személyiségére, fellépésére is kíváncsi vagyok, hiszen közönség előtt a magabiztosság nagyon lényeges, de ez fejleszthető. A nagy nemzetközi versenyeken már elengedhetetlen, hogy az induló el tudja adni magát a színpadon. Emellett tudja kezelni a beszólásokat is, ne vegye magára. Inkább mosolyogjon, mint hogy durván visszaszóljon. Nem szabad arról sem elfelejtkezni, hogy a szépségkirálynő-választásokon néha ügyességi és elméleti feladatokat is kapnak a lányok – emelte ki a szakember.

A kisugárzás számít

Zita zsűritagként is rendszeresen részt vett a szépségversenyeken.

– Az értékelés mindig az adott kor trendjeihez illeszkedik. Mégis elmondható, hogy a kisugárzás nyom a legtöbbet a latban. Az, hogy valakin rajta marad-e az ember tekintete. A pandémia miatt az utóbbi időszakban kevés ilyen versenyt rendeztek, ezért sokkal nagyobb fi gyelem és magasabb elvárások irányulnak azokra, akik neveznek valahol. Régen elegendő volt a sikerhez, ha valaki természetesen is jól nézett ki. Továbbá elég magas volt, hiszen a kifutómodellkedéshez legalább 172 centiméteres magasság szükséges. Ez alatt is lehetséges szépségversenyt nyerni, de később csak fotómodell lehet az illetőből. Tőlem került ki a világ egyik legjobb modellje, Csapó Placida, aki már 16 évesen a leghíresebb kifutókon lépett fel. Ő mint egy természetes szépség jött el hozzám, és az elején még magas sarkú cipőben sem tudott járni. Tulajdonképpen azt tanulta meg nálam, hogy a castingoknál, illetve a modellversenyeken hogyan kell viselkedni – számolt be a divatstúdió vezetője.

Alázat és komoly munka

A legnagyobb nyomás a kezdeti csillogás után helyeződik a lányokra.

– Az első sikerek után folytatódik a munka, hiszen tartani kell a testsúlyt, és alázattal kell hozzáállni a többi feladathoz is. A többfordulós versenyek koncentrációt és állóképességet igényelnek, hiszen általában az ország több pontján rendezik őket. Sokan már eleve konkrét céllal érkeznek hozzánk, gyakran a későbbiekben modellkedni akarnak, vagy tánctudásukat szeretnék fejleszteni. A kisebbeket pedig általában a szüleik íratják be. Sajnos a karanténidőszakban mi sem tudtunk teljes gőzzel működni. Rendezvények hiányában inkább fotózásokat és videóklip-forgatásokat vállaltunk – osztotta meg Eszlári Zita.

(A borítóképen: Eszlári Zita fontosnak tartja a lányok személyiségét, fellépését is)