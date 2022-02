Kutyás naptárakkal kedveskedik támogatóinak a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány, amely balesetes és megkínzott ebek mentésével foglalkozik. A 2022-es gyerek- és felnőttnaptárak a szervezet ongai ideiglenes befogadóhelyén lakó gazdikeresők profi fotóit ábrázolják, amelyeket Kis Martina állatbarát készített. A kiadványokból nyomtatott formában már csak néhány van, de digitálisan is megrendelhetők. Az állatvédő szervezet ­Facebook-oldalára küldött privát üzenetben van mód rendelésre, illetve a kitelepülések helyszínén lehet megvásárolni a három dizájnban elkészített naptárakat.

Focimeccseken is elérhető

– Először három éve a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) munkatársaival közösen készült rólunk támogatói naptár, ami jó kezdeményezésnek bizonyult. Most egy kedves barátunk vállalta, hogy szívesen készítene mentett kutyusainkról fotókat egy hasonló kiadványhoz – fejtette ki Csík Zoltán, a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány vezetője. – A címlapon csapatunkról látható egy csoportkép, a hónapoknál pedig egy-egy gazdikereső eb szerepel. Az utóbbi időben több kitelepülésünk is volt, például lehetett velünk találkozni a DVTK 112. születésnapi ünnepségén a diósgyőri stadionnál. A jövőben is tervezzük, hogy megjelenünk standunkkal a nagyobb focimeccseken. Itt is szívesen fogadjuk az adományokat, amiért naptárat adunk cserébe. Ugyanakkor maguk a naptárak is megrendelhetők jótékonysági céllal. Emellett minden vasárnap sétáltatást szervezünk ongai menhelyünkön, amiből szép állat-ember barátságok születtek. Néhány négylábú árvánk már gazdira talált így. A másfél-két órás programra minden jó szándékú érdeklődőt várunk. Érdemes előzetesen bejelentkezni a közösségi oldalunkon keresztül.

