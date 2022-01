Állatokkal pózoló tűzoltókról készített 2022-es naptárat a Miskolci Fotóklub, a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal együttműködésben.

A naptárhoz öt helyi állatvédő szervezet adta kölcsön a védenceit. A kereskedelmi forgalomba nem kerülő kiadvány letöltésével őket: a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványt, a Mályi Madármentő Állomást, a Miskolci Állatkertet, a Miskolci Állatsegítő Alapítványt (MÁSA) és a Miskolci Makogó – Együtt a Vadászgörényekért Közhasznú Egyesületet lehet támogatni. A letöltésre szolgáló link és a szervezetek számlaszáma a Miskolci Fotóklub Facebook-oldalán található.

Állatokat nehéz fotózni

– Hagyomány, hogy minden évben jótékonysági akciót indítunk. Korábban munka közben fotóztuk a tűzoltókat, amiből két évvel ezelőtt kiállítás is nyílt. Már akkor felmerült, hogy jó lenne egy naptárat is készíteni, amelyet a partnereiknek adhatnának – mondta Urbán Helga, a Miskolci Fotóklub természetfotósa. – Ezt továbbgondoltuk, és úgy döntöttünk, hogy állatokkal közös képek készülhetnének. Ezzel támogatnánk a helyi állatvédő szervezeteket is. A fotózás igazi kihívásnak bizonyult, hiszen az állatokat még akkor is nehezebb fényképezni, mint az embereket, ha nagyon jól neveltek, mint például a kis vakvezető kutyák. Viszont a védett madarakkal, vadállatokkal közös munkához már feltétlen a gondozók segítségét kellett kérnünk. Végül több jól elkapott pillanatból választottuk ki azt, amelyik belekerült a kiadványba. Egyelőre csak pdf formátumban érhető el a naptár, de tervezzük, hogy minden állatvédő szervezet számára önköltségen kinyomtatunk egyet, és árverésre bocsátjuk. A kiadványt adaptáltuk asztali számítógépre is háttérképnek, ami ingyenesen letölthető bárki számára. Ezért cserébe csak tetszőleges, önkéntes adományt kérünk valamelyik állatvédő partnerünk részére.

(A borítóképen: Április a naptárban, sünnel)