Újra akcióba lép a Dédike Finomságai Angyal csapata. Korábban többször is jótékonysági sütést rendeztek, hogy könnyebbé tegyék a bajbakerültek életét. Ezúttal két rászoruló családnak is szeretnének segíteni.

Részleteket Sinka Szilárdtól, a vállalkozás ügyvezetőjétől tudtunk meg. Mint mondta, közeledik a február, a farsang ideje, ezért megismétlik a tavalyi fánksütésüket. A bevétel felét egy leukémiás kisfiú családjának ajánlják fel. A gyermek betegsége miatt ugyanis anyagilag rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. A napokban pedig az a hír érkezett, hogy Sajószentpéteren leégett egy családi ház. A házban egy olyan család élt, ahol az apa és idősebb fia is a mentőknél dolgozik.

– Úgy gondoltuk, mindkét családnak segítünk. Ezért megdupláztuk az erőinket. Segítőik már vannak bőven, hiszen az angyalok mindig készen állnak a jótékonykodásra. Ők sütik és árulják a fánkot. Mi pedig az alapanyagok vásárlásához szükséges forrást duplázzuk meg. Ezúttal 200 ezer forintot szánunk erre, hogy minél több finomságot tudjunk eladni. Lesz hagyományos, lekváros fánkunk és színes, cukros, farsangi is. Mindenki segíthet. Az is, aki csak a fánkok miatt jön el, de az is, aki a sütemények árán felül szívesen adakozik – mondta az ügyvezető. Hozzátette: természetesnek vesszük, hogy a mentők nap mint nap segítenek a bajba jutott embereken, a legnehezebb körülmények között is helytállnak. Most, hogy ők kerültek bajba, mindenképpen megérdemlik az odafigyelést, a támogatást.

Törmelékek

– Az egyik barátom, aki vállalkozó, azzal könnyíti meg a sajószentpéteri család helyzetét, hogy a tönkrement ház törmelékeit elszállítja. Egyébként ez is tetemes összegbe kerülne. Mi pedig az újjáépítés költségeihez szeretnénk hozzájárulni – tette hozzá Sinka Szilárd.

Szerinte több vendéglátó-vállalkozónak kellene hasonló jótékonysági akciókat szerveznie. Igaz, hogy a Covid megviselte ezt az ágazatot, de a bevételek egy kis töredékét mindenki felajánlhatná nemes célokra.

A jótékonysági fánksütés február 12-én lesz délelőtt 9 órától Miskolc-Szirmán, a Magyar László utca 2. szám előtti téren.