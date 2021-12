Vendriczki Dorka a Diósgyőri Gimnázium végzős diákja, de idejét nem csak a tanulás tölti ki. Tizenkét éves kora óta lovagol, és lovaspolgárőr-szolgálatot is teljesít.

– Amióta az eszemet tudom, kapcsolatban állok a lovakkal. Még az első emlékképem is az, hogy egy paci hátán ülök, és amikor csak lehetett, lovak közelében voltam. 2013 nyarán elkezdtem edzésekre járni egy tanyára, ami a Martinkertvárosban található, a következő évben pedig megkaptam hű társa­mat, egy szürke, kis kancát, aki Tündér névre hallgat. Idén már a hetedik évfordulónkat ünnepeltük – fogalmazott Dorka, aki egyébként angol tagozatos osztályba jár.

Különös kötelék

Azzal folytatta, hogy mindig is vonzották a lovak, ezek a „gyönyörű állatok”. A természetük, a megjelenésük, az intelligenciájuk, egyszóval az egész lényük. A lovak iránti megszállottsága miatt kezdett el lovagolni, akárcsak a többi lovastársa.

– Számtalan szépsége van ennek a sportnak. Szavakkal nehéz leírni azt a kapcsolatot, ami ló és lovasa között kialakul. Ezt igazán csak átélni lehet. A mai világban nagyon ritka ez a fajta szeretet, amit a lovak tudnak nyújtani az embereknek. Őket nem érdekli, hogyan nézel ki, vagy hogy milyen anyagi háttérrel rendelkezel. Ők magadért szeretnek. Hálásak minden apró dologért, amit kapnak tőled. Nyugalmuk még a legidegesebb embert is megbabonázza, közelükben az emberek lenyugszanak és elfelejtik a problémáikat. Ez főleg lovaglás közben érvényesül, amikor szinte eggyé válunk a lóval. Mi rájuk bízzuk magunkat, ők pedig nekünk adják erejüket és kitartásukat. Személy szerint ebben találtam meg a lovassport szépségét. Csodálatos, amikor ló és lovasa teljes harmóniában, szavak nélkül tudnak egymással kommunikálni dolgozni – festette le hobbija szépségét Dorka.

Vizsgáznak is

Ő azonban úgy gondolta, többet is tehetne pusztán a sportnál. Néhány ismerősétől hallott a polgárőrség lovas tagozatáról. Három éve két jó barátnője csatlakozott hozzájuk, és az ő biztatásukra a következő évben Dorka is a tagozat tagja lett.

– Mivel abban az időben, amikor csatlakoztam, a lovamat Kistokajban tartottam, ezért a kistokaji polgárőrséghez csatlakoztam. Ez azt jelenti, hogy főképp Kistokajban és annak vonzáskörzetében teljesítek szolgálatot, vagyis járőrözöm társaimmal. Az a feladatunk, hogy fenntartsuk a rendet, és ha valami ­rendelleneset tapasztalunk, azt jelentsük a rendőrségnek. Ha valakit valamilyen illegális tevékenységen érünk, akkor addig feltartóztatjuk, amíg a rendőrség ki nem ér a helyszínre. Van, amikor közös szolgálatot adunk egy másik polgárőrségi egyesülettel, ilyen például a határvédelmi szolgálat. Képzésekre is járunk, és vizsgákat kell tennünk, de nemcsak nekünk, hanem a lovainknak is. Rendőrökkel és mezőőrökkel is adunk szolgálatot. Olykor bemutatókon veszünk részt, hogy minél több emberrel megismertessük a lovas polgárőrség munkáját és fontosságát. Ilyenkor különféle formációkat, feladatokat mutatunk be lovainkkal, valamint polgárőrlovaink feltétlen bátorságát demonstráljuk – sorolta Dorka.

Elmondta azt is, hogy munkája során főleg szemetelést és falopást tapasztalt, ami miatt intézkednie kellett. Felidézte: tavaly télen Domaházán adtak közös szolgálatot a rendőrséggel. Aznap sikerült megelőzniük egy falopási akciót, még épp időben.

Debrecenben

– Természetemből adódóan szeretem, ha mindenki becsületes. Mindig is felszólaltam, ha valaki csalással vagy a szabályok megszegésével érte el a célját. Úgy érzem, a polgárőrségnél ilyen téren is kiteljesedhetek, és még nagyobb öröm, hogy mindezt a kedvenc tevékenységemmel, a lovaglással tehetem – fogalmazott Dorka.

Elárulta azt is, hogy érettségi után merre vezet az útja.

– Kis korom óta tudom, mit szeretnék csinálni, annak ellenére, hogy voltak időszakok, amikor megingott a hitem. Sokáig nem volt pontos elképzelésem, de egyet tudtam, lovakkal szeretnék foglalkozni és nekik szentelni az életemet. Ezért jövőre a Debreceni Egyetem lótenyésztő és lovassportszervezői szakán szeretném folytatni a tanulmányaimat – árulta el a fiatal polgárőr.

(A borítóképen: Dorka tizenkét éves kora óta lovagol)