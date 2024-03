Bomba 58 perce

Fürdőruhában bizonyítja Polgár Tünde, hogy nem kell filter (fotók)

Az egykori Luxus Feleség a természetesség híve, és ezt reklámozza is minden alkalommal, így most is. A rajongók pedig valami meglepőt is felfedeztek a fotókon!

Forrás: Instagram/Polgár Tünde

Rengeteg követője van Polgár Tündének az Instagram oldalán és a férjével, Polgár Árpáddal közösen üzemeltetett Youtube csatornájukon is. Tünde pedig ezeken a felületeken mindig igyekszik arra biztatni a követőit, hogy igyekezzenek természetes maradni és kihasználni az élet apró örömeit. Most egy a tengerparton készült fotósorozatot tett közzé az Instáján, melyhez azt írta: Nem kell filter, hogy élvezd az életet! Csak éld meg minden percét! A rajongók elhalmozzák a képek alatt dicséretekkel, hogy milyen szép és csinos. Egy szemfüles követő azonban azt is felfedezte, hogy egy tetoválás-féle villan ki a bikini alól. Rögtön rá is kérdezett, hogy „tetoválásod van?” Mire Tünde sejtelmesen csak annyit válaszolt: talán. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Polgar Tunde (@polgar_tunde_official) által megosztott bejegyzés

