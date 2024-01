A miskolci zenekar, Paddy And The Rats közösségi oldalán jelentette be, hogy hamarosan izgalmas hírrel érkeznek. Ehhez pedig csatoltak egy #newalbum szavacskát. Az elmúlt napokban pedig átfutották a térképet a 2024-es évre, hogy hol is fognak járni, milyen távolságok várnak rájuk.