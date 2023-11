A fellépések mellett gyakran még egy-egy esküvő, lakodalom is színesíti a hétvégi munkák sorát az énekes előadóművészek számára. Így van ezzel Nótár Mary is, aki most Krisztina & Attila esküvőjén szolgáltatta a talpalávalót. Ennek emlékét egy közös fényképpel is megörökítették, háttérben a násznép egy részével. Emellett egy dupla szülinapi buli is belefért még a roma énekesnő hétvégéjébe.