A-kategóriás fesztiválon már a részvétel is sokat jelent, a világ legrégebbi és mindmáig egyik legnagyobb presztízzsel bíró fesztiváljának egyik fontos versenyszekciójában fődíjat kapni, még nagyobb diadal. Reisz Gábor a Magyarázat mindenre című filmjével történelmet írt szombat este a 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematograficán. Ahogy előzőleg már írtam, Velencében korábban jóformán egy évtizedre jutott egy magyar alkotás a Hivatalos Versenyprogramba, a fesztivál második legrangosabb versenyszekciójában, a rendkívül izgalmas Orizzonti szekcióban pedig még nem versenyzett korábban hazai alkotás.

Reisz Gábor

Fotó: AFP

A fesztivál elején láthattuk Jorgos Lanthimos Szegény párák / Poor Things című filmjét Emma Stone-al a főszerepben, melynek győzelmét már akkor borítékolni lehetett. Nem volt tehát meglepetés, hogy a fesztivál méltán legnépszerűbb alkotása kapta az Arany Oroszlánt a Damien Chazelle vezette nemzetközi zsűritől. Az Ezüst Oroszlán sem okozott meglepetést, hiszen a Ryūsuke Hamaguchi Aku wa sonzai shinai / Evil Does Not Exist című meditatív, melankolikus hangulatú filmje is vezette a kritikusok körében a népszerűségi listát.

Matteo Garrone és Seydou Sarr

Fotó: AFP

Vannak olyan alkotások, melyek, ha nem is tetszenek maradéktalanul, de folyamatosan ott motoszkálnak az ember fejében, ilyen volt Pablo Larraín El Conde című filmje a Drakulaként ábrázolt Pinochetről, mely eredeti ötletei miatt méltán kapta a legjobb forgatókönyv díját. Matteo Garrone olasz rendező filmjei mindig alaposan gyomorszájon találják a nézőt, most sem volt ez másként az Io Capitano című alkotása esetében, mely szintén megérdemelten kapta a legjobb rendezés díját, a film főszereplője, Seydou Sarr pedig megkapta a legjobb fiatal színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat. Agnieszka Holland Zielone Granica / Green Border című, szintén a menekült témával foglalkozó alkotása a bemutató óta hatalmas politikai vitát kavart Lengyelországban, mely még egy darabig biztosan nem fog lecsengeni, különösen most, hogy a film megkapta a zsűri különdíját. A magam részéről idén leginkább a férfi és női alakításokért odaítélt díjakkal nem voltam kibékülve.

Cailee Spaeny

Fotó: AFP

A legjobb női alakítás díját Cailee Spaeny kapta a Priscilla címszerepéért, aki helyett inkább Carey Mulligannek adtam volna a Maestroban nyújtott alakításáért.

Peter Sarsgaard

Fotó: AFP

A legjobb férfi alakítás díját pedig Peter Sarsgaardnak ítélte oda a zsűri, én viszont sokkal inkább Caleb Landry Jonesnak adtam volna A kutyák ura című Luc Besson-filmben nyújtott alakításáért vagy a lengyel versenyfilm, Malgorzata Szumowska és Michal Englert Kobieta Z… (Woman of) című filmjének főszereplőjének, de magát a filmet is szívesen láttam volna a díjazottak között.

Váró Kata Anna

Velence, 2023. szeptember 10.