Parallel címmel készült el a napokban Balla Riana Emma új ötperces kisfilmje, amely (az egyébként épp az idén 100 éve született) Maria Callas világhírű operaénekes és a 11 éves tehetséges, miskolci kislány pályakezdését állítja párhuzamba.

Több szerepkörben

A filmet felkérésre készítették, nem volt eltervezve. Riana pedig újabb szerepkörökkel próbálkozik, hiszen már rendezőként, vágóként és plakáttervezőként is kipróbálhatta magát az írás és a színészet mellett.

– Sok-sok a párhuzam Callas és Riana pályakezdése között – mondta lapunknak Balla-Daragó Laura, Riana édesanyja és egyben menedzsere. Az ő hangját is nagyon korán, kisgyermekként kezdték el képezni, és mindkettőjük első operaáriája Mascagni Parasztbecsületéből Santuzza áriája volt. A film öt perce alatt végig Santuzza Voi lo sapete o Mamma című áriája szól, amit Riana énekel olaszul.

– Nem csak azért készült Callas és Riana közti párhuzamról a rövidfilm, mert nagyon sok a közös kettejük életében, hanem mert Riana példaképe Maria Callas – jegyezte meg az édesanya. – A film zárókockája egy idézet Albert Schweitzer-től. „Ha hatást akarunk gyakorolni másokra, a példamutatás nem csupán a legfontosabb, hanem az egyetlen célravezető dolog.” Riana és mi is ebben hiszünk, ez a mottónk.

Balla-Daragó Laura még elmondta, Riana első filmje, a Rianás, ami számtalan díjat nyert el, még mindig versenyzik a világ több fesztiválján, magyarországi premierjét nagyjából 8 hónap múlva tervezik.

Az új film plakátja

Mindeközben Riana éli kislányéletét. Neki is kezdődik az iskola, igaz, magántanulóként. – A szeptemberünk nagyon be van táblázva, de azért igyekszünk időt fordítani a tanulásra is – válaszolta iskolát firtató kérdésünkre az édesanya. Hozzáfűzte, Riana nagyon jó tanuló, kitűnően zárta az ötödik osztályt. Emellett sokáig könyörgött egy kis tacskóért, amelyet nemrégiben megkapott, úgyhogy boldog, felelősségteljes kutyatulajdonos, sosem panaszkodik, akkor sem, ha kora reggel fel kell kelnie megsétáltatni.