Magyarósi Csaba magyar videóblogger, szerkesztő, aki 2006 óta gyárt izgalmasabbnál izgalmasabb tartalmakat a YouTube videómegosztó portálra. Lenyűgöző képi világú videóit látva még az is szívesen útra kerekedik, aki már számtalanszor járt az adott helyszínen, településen. Csaba feleségével látogatta meg vármegyénk egyik legszebb vidékét, a Zemplént. A 37-es főút zenélő útjának kipróbálása után betekintést nyerhetünk a Mercure Tokaj szálloda egyik lakosztályába, majd a házaspár beleveti magát a város felfedezésébe. Nemcsak a borvidéket mutatja be, de számos helyi programlehetőségeket is ajánl a budapesti vlogger.

Kiruccanásukról így írt a lelkes világjáró: