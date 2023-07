Aki persze kicsit is képben van a hazai fitnesz nagyasszonyával kapcsolatban az rögtön rávághatja, hogy egy fitneszeszközt és nem is tévedne.

„Szerintetek melyik az az edzőeszköz, ami segít erősödni, javítani a testtartást és még az alakformálásban is bajnok A pilates gyűrű! Ezzel a szuper kis eszközzel hatékonyan erősíthetjük a mélyizmokat, javíthatjuk a testtartásunkat, hogy csökkentsük a görnyedős, rohanós hétköznapok miatti izomfájdalmat, fejleszthetjük a mobilitást és a rugalmasságot, és még jól is szórakozhatunk, hisz a pilates gyűrűvel végezhető gyakorlatok tényleg változatosak. Ha kedvet kaptatok a pilates gyűrűhöz, akkor szerezzetek be egyet otthonra” – írja Réka az Instagram bejegyzésében.