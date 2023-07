Rubint Réka azért utazgat sokat, mert gyerekként végigkapálta a nyarat, és csak a TSZ-üdülőig jutott, mivel a szülei a mezőgazdaságban dolgoztak. Hétfő reggel a Mokka című műsor vendége volt Rubint Réka. A kazincbarcikai származású fitneszedző elárulta, születésnapja alkalmából férje, Schobert Norbi elvitte őt Görögországba – ám annyira titokzatos volt a stúdióban, hogy azt nem árulta el, pontosan hová utaztak. Az édesapám, édesanyám a mezőgazdaságban dolgoztak, nyáron volt a szezon, egész nyáron dolgoztunk a földeken, úgyhogy nem nagyon jártunk sehova, maximum a TSZ-üdülőbe. Akkor is ki kellett jelölni a hetet, hogy mikor tudunk menni, ezt sokan nem tudják – magyarázta. Hozzátette: amikor lehetősége lett rá, a szüleit is elvitte szép helyekre pihenni. Elmondta azt is, hogy nem csak amiatt utaznak ennyit, mert megtehetik: Rubint az utazás szerelmese, ami abból fakad, hogy gyerekként a nyarakat munkával töltötte.