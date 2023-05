Az elmúlt hónapokban többször leírtuk: eléggé visszavonult Vajna Timi, alig-alig posztolt a közösségi médiában. Most azonban úgy tűnik alaposan bepótolja a lemaradást, rajongói nagy örömére.

A napokban számoltunk be róla, hogy Párizsból osztott meg képeket, azóta pedig máris két újabb sorozattal jelentkezett, és benne milyen fotókkal?! Az egyik sorozatban olyan fotó is van, amelyen csak egy bugyit visel és a mellei is szabadon napoznak a tengerparton. De az sem semmi, amelyen víz csorog végig a testén… Ezek a képek egyébként Hawaiin készültek.

A másik két fotón egy elképesztően dögös, mélyen dekoltált fürdőruhát visel, és hozzá egy olyan zöld magas sarkút…

De beszéljenek inkább a képek!