Mindig vannak meglepetések a versenyben, olyan alkotások, melyeket nem előz meg nagy hírverés, izgatott várakozás, csak csendben jönnek, és jó esetben győznek is. Az idei verseny gyöngyszeme a vietnámi származású Húng Tran Anh The Pot-Au-Feu című filmje legalább annyira kevéssé volt ígéretes, mint a címe.

Tran Anh Hung francia-vietnámi filmrendező

Fotó: AFP

A kosztümös drámában a mesterszakács (Benoït Magimel) és szakácsnője (Juliette Binoche) húsz éve élnek és főznek együtt a legtökéletesebb harmóniában, bár nem léptek házasságra, kettejük szakmai és érzelmi köteléke minden papírnál erősebb. A szerelemről és csodás ételekről szóló filmben benne van az az életérzés, ami oly sokszor átjárja a francia filmeket, de nem hiányoznak belőle a szintén a franciákra jellemző hosszú és tartalmas beszélgetések, a kulináris élvezetekről nem is beszélve. Ennél franciább film aligha van a versenyben, ami azért is érdekes, mert rendezője vietnámi születésű, bár 12 éves kora óta Franciaországban él, és elmondása szerint pont az említettek, illetve a művészetek és a művészi szabadság nyűgözték le a legjobban új otthonában. A film formája, ahogy a címe is egyszerű és nem sokat ígérő, a rendező viszont megmutatta, hogy a kellő gonddal, szakértelemmel és a részletekre való odafigyeléssel az egyszerű is lehet nagyszerű. Mindenkinek szívből ajánlom a filmet, de érdemes nem üres gyomorral beülni rá, mert ettől a gasztronómiai nosztalgiautazástól úgyis garantáltan mindenki megéhezik majd.

Benoit Magimel és Juliette Binoche a filmjük bemutatóján

Fotó: AFP

Az esti sajtóvetítés után a kollégák is alig várták, hogy beülhessenek valamely közeli étterembe, de ez idén nem volt olyan könnyű, mert olyan tömeget vonzott a fesztivál első fele, hogy minden vendéglátóhely csordulásig telt látogatókkal, és így is maradt egészen szerda éjjelig, amikor is bezárta kapuit a filmvásár, és a tömeg egy része hazautazott. A fesztivál utolsó napjaiban már egyre kevesebb a résztvevő, de ez a vetítéseken nem érződik, azok szinte mindig teltházzal mennek, és a sajtónak fenntartott helyiségekben is ugyanúgy folyik a munka, a találgatásokról nem is beszélve, hogy idén ki nyeri majd a fesztivál fő díját, az Arany Pálmát. Hogy a zsűri döntése egybecseng-e az újságírók kedvenceivel, szombat este kiderül, az viszont már biztos, hogy idén is csodálatos alkotásokkal és rengeteg emlékezetes pillanattal kényeztett bennünket a fesztivál.

Cannes, 2023. május 26.