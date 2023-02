A németországi Münchenben lépett volna fel a miskolci Paddy And The Rats rock zenekar az orosz Russkaja zenekarral közös turnén a Turbo Polka Party nevű rendezvényen 2023. február 24-án, 19.30-tól. Az orosz együttes feloszlása miatt azonban elmarad a koncert. Jegyek visszaváltása a rendezvény szervezőjénél lehetséges – osztotta meg Facebook-oldalán a Russkaja közösségi oldalán megjelent hírt a Paddy And The Rats.