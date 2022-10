Tegyük hozzá: ezért az alakért Rubint Réka erősen meg is dolgozik. Mint az Instagram-posztjában is jelezte, már reggel 7 kilométer futással és egy 15 perces hasizom-comb edzéssel indította a napot. A bejegyzésben az online edzésére is felhívta a figyelmet, a lapozható képsorba pedig nem csak a futás közben lőtt szép természetfotók kerültek fel, hanem egy a földön, tükör előtt készült kép is, amire érdemes vetni egy pillantást!