“Szerettük volna neki dedikálni a lemezt és az első megjelenő dalt is. Először egy szöveges videót készítettünk hozzá, mert fontosnak éreztük a szöveget is hangsúlyozni. Jövő héten pedig érkezik a hivatalos videoklip is a dalhoz.

Szerettük volna, ha az első dal kifejezi az érzéseinket Bernie elvesztésével kapcsolatban, ezért választottuk az After the Rain-t. Ez egy szomorú dal, de mégis van egy pozítív vibrálása is. Végig érződik a szomorúság és a kétségbeesés a dalban, de amikor bejön a duda és a harmónika a drop-ban, annak valami nagyon erőteljes hatása van. Ott valahogy azt érezed, hogy erősnek kell lenni és menni tovább mindenképp. Ez az, amit most nekünk is tenni kell!

A refrén utolsó sora a dal esszenciája: “After The Rain, sunshine will never be the same.”

Ez magába foglalja valahogy az egész érzelmi kavalkádot, ami bennünk van. A fájdalom talán enyhül majd idővel, de soha nem lesz már semmi olyan, mint amilyen Bernie elvesztése előtt volt.”