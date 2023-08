A sportszakmai igazgató a korábban soha nem látott méretű, 63 fős magyar csapattal kapcsolatban kiemelte, a szövetség kihasználta, hogy a házigazda háromféleképpen is kvalifikáltathat atlétát a világbajnokságra, ám hangsúlyozta, hogy saját jogon 35 számban 32 magyar sportoló jutott ki a vb-re, azaz ők akkor is indulhatnának, ha nem a magyar fővárosban kerülne sor a viadalra, s már a 32 induló is rekordot jelentene.

Scheidler Géza a magyar atléták szereplésével kapcsolatos várakozásokról elmondta, hogy a konkurencia óriási a sportágban, és a korábbi vb-k azt mutatták, hogy a magyar sportolók túlnyomórészt a középmezőnyben tudtak végezni, kiemelkedően elsősorban a dobószámokban, különösen kalapácsvetésben és diszkoszvetésben sikerült szerepelni.

„A realitások talaján kezeljük a helyzetet. Szeretnénk országos csúcsokat látni és minél több jó egyéni szereplést” – összegezte az elvárásokat Scheidler Géza.

A sportvezető külön beszélt a válogatott első számú éremvárományosáról, Halász Bencéről is, aki szerinte tavaly óta – amikor a vb-n, majd az Eb-n is 80 méter feletti eredménnyel zárt – már világklasszisnak nevezhető.

„Ő egy maximalista típus, a csúcsra akar felérni, nem adja lejjebb. Hihetetlen munkát elvégzett, mi láttuk ezt kicsit testközelből, a motiváltsága pedig maximális. Azt mondtam neki, hogy Bence, rajtunk is múlik, mert jól kell szurkoljunk neked, és ha pozitív töltéseket tudunk átadni a lelátóról, akkor bármi előfordulhat” – mondta némileg viccesen az igazgató, aki a szombathelyiek klasszisán kívül még az olimpiai bronzérmes, fedett pályás vb-győztes súlylökőt, Márton Anitát, a hétpróbázó Krizsán Xéniát, a férfi 400 méteren idén már kétszer is 45 másodpercen belül futó Molnár Attilát és a 19 éves gerelyhajító Herczegh Györgyöt is kiemelte, mint akik kiemelkedően szerepelhetnek. Összességében úgy látja, hogy a 32 atléta közül, aki kvalifikálták magukat, valamennyien szerepelhetnek „eggyel jobban” annál, mint amit most gondolnak róluk.